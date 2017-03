"Planescape: Torment" zasłużenie do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych (o ile nie - najlepszą!) grę RPG w historii i jedną z najoryginalniejszych opowieści w historii wirtualnej rozrywki. Teraz twórcy tamtego dzieła chcą by piorun trafił dwukrotnie w to samo miejsce. Czy skutecznie?