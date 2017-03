W bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor jest 58 tys. dłużników wymiaru sprawiedliwości, którzy są winni sądom ok. 104 mln zł - wynika z informacji BIG InfoMonitor przekazanych PAP. Sądom udaje się odzyskać 2 zł na każde 5 zł wpisane do rejestru.

BIG InfoMonitor podaje, że jedna osoba jest winna średnio 1 tys. 796 zł, choć są osoby zalegające ze zwrotem kilku milionów złotych pochodzących z przestępstwa. Maksymalna kwota podlegająca przepadkowi to 5,8 mln zł, z kolei najwyższa nieopłacona grzywna przekracza 0,5 mln zł. Maksymalny dług powstały z powodu nieopłaconych kosztów sądowych wynosi ponad 193 tys. zł.

W komunikacie wskazano, że zgodnie z prawem, należności sądowe trzeba zapłacić w ciągu 30 dni. Jeśli dłużnik tego nie zrobi w tym czasie, jego dane powinny trafić do wszystkich pięciu BIG-ów działających w kraju. Zgodnie z danymi BIG InfoMonitor liczba dłużników sądowych wpisanych do tego rejestru w połowie marca sięgnęła 57 tys. 988 osób.

Wciąż nie są to wszyscy. Sądy bowiem do wprowadzonego w lipcu 2015 r. obowiązku zgłaszania dłużników do wszystkich BIG-ów dostosowują się stopniowo - zwraca uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.