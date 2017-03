Ekonomiści mBanku podwyższyli prognozę wzrostu PKB do 4,0 proc. w całym 2017 r. i do 3,6 proc. w I kw. tego roku – poinformowali w bieżącym komunikatu. GUS 16 maja przedstawi dane o PKB za I kw. 2017 r.

Można mówić o kontynuacji bardzo dobrej koniunktury, pozytywnie oddziałują dni robocze oraz baza statystyczna z fatalnym pierwszym kwartałem ubiegłego roku (sceptykom przypominamy, że 500+ rozpędzało się w zasadzie dopiero od przełomu II i III kwartału, więc bazy statystycznej działającej w przeciwnym kierunku próżno szukać). Surowe dane sugerują wahnięcie rocznej dynamiki z kwartału na kwartał rzędu nawet 2,1 pkt. proc. Oznaczałoby to, że dynamika PKB wzrośnie do 4,8 proc. już pierwszym kwartale. Na pierwszy rzut oka wydaje się to liczba nieco przyduża, więc poddaliśmy ją krytycznej analizie zarówno pod względem danych po rewizjach GUS (obecny stan wiedzy), jak i tych publikowanych jako pierwsze odczyty w przeszłości (tzw. real-time data) – to właśnie w te ostatnie teraz celujemy a różnice pomiędzy pierwszym odczytem GUS i późniejszymi rewizjami były w przeszłości znaczące – czytamy w informacji bieżącej mBanku.