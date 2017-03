Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym spadła do 8,5 proc. z 8,6 proc. w styczniu – poinformował GUS. Jak komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dane okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań rynkowych, gdzie konsensus wskazywał na utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie ze stycznia, tj. 8,6 proc.

W ostatnich dwóch latach stopa bezrobocia w tym okresie nie spadała i utrzymywała poziom ze stycznia. Jak komentuje Monika Kurtek, w ostatnich 25 latach stopa bezrobocia w lutym była dwucyfrowa, jeszcze rok temu wynosiła 10,2 proc., w tym roku natomiast po raz pierwszy jest jednocyfrowa.

Dzisiejsze dane potwierdzają zatem istotne zmiany, jakie zachodzą na polskim rynku pracy. Rośnie popyt na pracowników, a w niektórych branżach odczuwalny jest wręcz ich deficyt. Najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach br. zjawiska te będą się jeszcze bardziej uwydatniać. Zakładając, że w tym roku odbiją inwestycje w gospodarce, coraz większe problemy ze znalezieniem rak do pracy będzie mieć m.in. budownictwo. Lukę na polskim rynku pracy wypełniają obecnie imigranci, głównie Ukraińcy, niemniej jednak w kontekście otwarcia dla nich granic przez UE, a także bardzo prawdopodobnego zwiększonego odpływu z rynku pracy osób które osiągną wiek emerytalny po wejściu w życie jego obniżki w październiku br., napięcia na rynku pracy będą narastać. To rodzić będzie m.in. presję na podwyżki płac. Stopa bezrobocia na koniec br. spadnie według moich prognoz poniżej 7,0 proc., do około 6,7 proc. - napisała w komentarzu Kurtek.