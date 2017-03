Przepisy dekoncentracyjne powinny objąć wszystkie rynki medialne: prasę, internet, radio i telewizję - ocenił w Radiu Zet wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zaznaczył jednocześnie, że największy problem jest na rynku prasy lokalnej i regionalnej

Żaden poważny kraj UE, gdzie są zasady wolnego przepływu kapitału, usług, towarów itd., nie pozwala sobie na to, żeby kapitał zagraniczny - zwłaszcza kapitał wyłącznie niemalże z jednego kraju - tak silnie dominował w jakimiś segmencie medialnym, jak w Polsce na to pozwolono - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Ocenił, że w prasie lokalnej i regionalnej jest nadmierna koncentracja właścicielska kapitałowa.

Jeśli zsumujemy nakłady prasy regionalnej i lokalnej w całej Polsce to się okazuje, że prasa wydawana przez koncerny niemieckie to ok. 90 proc. wszystkich gazet wydanych na poziomie regionalnym i lokalnym - szacował.