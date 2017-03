Ursus podpisał umowę na dostawę prawie 2,7 tys. ciągników i 2,5 tys. maszyn rolniczych do Zambii. Łączna wartość umowy to 100 mln dolarów

To największy afrykański kontrakt Ursusa. Do tej pory firma zrealizowała projekty na tym kontynencie o wartości 140 mln dolarów.

To kolejny znaczący kontrakt Ursusa na kontynencie afrykańskim. Wieloletnie doświadczenie na tamtejszych rynkach, sprawdzona i niezawodna technologia oraz rozpoznawalność marki Ursus powodują, że Zambia jest kolejnym krajem, który zdecydował się skorzystać z naszej oferty. Zawarcie umowy potwierdza zaangażowanie Ursusa w realizację projektów, które przyczyniają się do mechanizacji rolnictwa w kolejnych krajach Afryki. Umacnia to naszą pozycję jako partnera dla afrykańskich przedsiębiorców i stanowi dowód przewagi konkurencyjnej spółki na rynku międzynarodowym – mówi Karol Zarajczyk, prezes Ursusa.