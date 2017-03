91 proc. Polaków jest za zmianą obecnego systemu podatkowego – wynika z badań przeprowadzonych przez prof. Dominikę Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zaledwie 36 proc. ma świadomość kosztów ich wynagrodzenia i zawartych w nich podatkach.

Większość Polaków nie rozumie systemu podatkowego. Jest on postrzegany jako nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały – powiedziała podczas prezentacji wyników badań prof. Dominika Maison.

Jak wynika z badania, chociaż 90 proc. respondentów słyszało o podatku PIT, to jednak 16 proc. pracujących na umowę o pracę twierdzi, że takiego podatku nie płaci. Podobnie jest z podatkiem VAT, 90 proc. osób twierdziło, że słyszało o nim, 70 proc. uznało, że wie na czym on polega, ale tylko 42 proc. przyznało, że go płaci. 21 proc. spośród badanych jest przekonana, że nie płaci żadnych podatków.

Spośród osób pracujących 82 proc. orientuje się ile wynosi ich wynagrodzenie netto, 72 proc. twierdzi, że zna kwotę brutto, natomiast 36 proc. jest świadoma dodatkowych kosztów ich wynagrodzenia dla pracodawcy i zawartych w nich podatkach.

W badaniu pytano także o zmiany systemu podatkowego. 70 proc. spośród respondentów jest za uproszczeniem dotychczasowego systemu podatkowego i wprowadzenie nowego, w którym to pracownicy nie musieliby rozliczać się na koniec roku, gdyż wszystkie podatki byłyby odprowadzane przez pracodawców. 91 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby lepsze od dotychczasowego.

Cały system podatkowy nie może być poprawiany poprzez nakładanie na niego coraz to kolejnych „łat”. Musi zostać gruntownie zmieniony – uważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Prezentacja raportu to równocześnie początek akcji „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”. Tę swoistą koalicję tworzy Centrum im. Adama Smitha; Forum dla Wolności i Rozwoju; Fundadcja Klubu Ronina, Instytut Jagielloński; Stowarzyszenie Przedsiębiorców, WEI i ZPP. Jak podkreślają jej uczestnicy, celem jest wprowadzenie bezspornego, prostego i efektywnego systemu podatkowego.

Chodzi o prosty i zrozumiały system podatkowy. Teraz jest tak, że ci, którzy zarabiają milion płacą 1,5 proc., bo taka jest stawka doradcy podatkowego. Oni nie płacą podatków. Ponad 70 proc. podatków płacą najbiedniejsi. Ilekroć jakikolwiek przedsiębiorca mówi, że nasze propozycje zmian są złe, to my sprawdzając go dowiadujemy się, że on nie płaci podatków – mówił podczas spotkania Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zapowiedział, że wkrótce zaprezentowane zostaną szczegółowe rozwiązania, dotyczące zmiany systemu podatkowego.