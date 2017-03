W tym roku to Polska jest krajem partnerskim tegorocznej edycji targów Hannower Messe, które odbędą się 24-28kwietnia br. W sumie, podczas wystawy, na powierzchni 1,2 tys. mkw., zaprezentuje się ok.: 200 rodzimych firm, w tym 18 innowacyjnych start-upów,studenci ze swoimi wynalazkami, pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych i osiem województw. Uroczystego otwarcia dokona premier Beata Szydło oraz kanclerz Angela Merkel. Nie zabraknie również wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina.

Z osiągnięciami polskiej nauki i myli technologicznej zapoznać się będzie można także w pawilonach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Razem z urzędnikami i polskimi przedsiębiorcami przyjadą studenci, którzy na stoisku SciTech Poland zaprezentują swoje wynalazki. Wśród nich znajdą się między innymi robot, który uczy dzieci programowania (Photon), łazik marsjański, autonomiczny pojazd elektryczny czy samochód solarny.

Jako kraj partnerski tegorocznej edycji targów Hannover Messe, Polska chce pokazać, że zależy jej nie tylko na szybkim rozwoju gospodarki ale przede wszystkim na jej rozwoju w oparciu o innowacyjny przemysł. Wśród nich jest automatyka przemysłowa i oprogramowanie dla przemysłu, energia i napędy alternatywne oraz technologie pneumatyczne i próżniowe. Polscy przedsiębiorcy już dziś są projektantami przemysłu 4.0. i atrakcyjnymi partnerami dla firm zagranicznych. Polska jest też doskonałym miejscem do lokowania inwestycji – podkreśla wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Poprzez nasze uczestnictwo w targach, chcemy również dać jasny sygnał, że reindustrializacja to droga, którą wszyscy powinni podążać. Polski rząd stawia reindustrializację za jeden ze swoich głównych celów – dodaje wiceszef resortu.

Innowacyjne technologie przedstawią również uczelnie i instytuty naukowe. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pokaże miękkie mikroroboty napędzane światłem, a Uniwersytet Jagielloński – nowy tomograf PET. W sumie na stoisku odbędzie się prezentacja 27 innowacji z polskim znakiem jakości.

Bez nauki, biznes nie dałby rady. Po hanowerskich targach, zamierzamy powołać Narodowy Instytut Technologiczny - zapowiada dr Piotr Dardziński wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczególnym wydarzeniem związanym z polską obecności na targach jest uroczysta ceremonia otwarcia, która odbędzie się wieczorem 23 kwietnia br. Podczas gali z udziałem przedstawicieli rządu polskiego i niemieckiego oraz firm obecnych na targach, odbędzie się prezentacja naszego kraju.

Ministerstwo Rozwoju wsparło również finansowo polskich przedsiębiorców, którzy chcieli pokazać się na niemieckich targach. W tym celu został opracowany program promocji umożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie ich udziału w targach. Fundusze pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs prowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W sumie 31 firm dzięki w sumie 2,3 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój, będzie mogło zaprezentować się na własnym stoisku. Będą miały także możliwość spotkania się z partnerami biznesowymi w polskiej strefie.

Na pomoc mogły liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz aspirujące do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje także przedsiębiorcom możliwość udziału w międzynarodowych giełdach kooperacyjnych odbywających się w trakcie targów. To Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna EEN (24-28 kwietnia 2017 r. ) oraz Technology Cooperation Days (25-27 kwietnia 2017 r. ). Do udziału w tych wydarzeniach zarejestrowało się dotychczas ponad 80 polskich firm.

Hasłem targów Hannover Messe 2017 jest „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane m.in. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności dotyczące reindustrializacji i innowacyjności.

Targi w Hanowerze w Niemczech należą do największych i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych, podczas których promowane są nowe idee i nowinki branżowe. Towarzyszy im międzynarodowa wystawa innowacyjnych produktów i usług dla przemysłu. W ubiegłym roku targi odwiedziło 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z zagranicy. Swoje oferty przedstawiło ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów. Każdego roku jedno państwo ma status partnera wydarzenia. W 2015 r. były to Indie, a w 2016 – Stany Zjednoczone.

Według danych za 2016 r., rynek niemiecki był odbiorcą 27 proc. polskiego eksportu. Obroty handlowe w 2016 r. wzrosły,40 tys. polskich przedsiębiorstw eksportuje do Niemiec 6 tys. grup towarów, w tym samochody i części samochodowe, maszyny, meble i wyroby metalowe. Polski eksport do RFN zwiększył się o ponad 3 proc. osiągając wartość ponad 50 mld euro. Polska odnotowała dodatnie saldo w wymianie handlowej z RFN, które w 2016 r. zamknęło się kwotą ok. 8,4 mld euro.