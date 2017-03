To nie będą le corbusierowskie maszyny do mieszkania tylko zespoły lokali, przyjazne dla rodzin i dostosowane architekturą do obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – powiedział Mirosław Barszcz prezes BGK, ogłaszając 23 marca konkurs na projekty rozwiązań architektonicznych do rządowego projektu Mieszkanie Plus.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy architekci. Zarówno ci z dużym doświadczeniem i prestiżowymi realizacjami, jak i studenci, którzy mają ciekawe, innowacyjne pomysły. Wyzwaniem dla nich będzie na pewno cena budowy metra kwadratowego, nie przekraczająca 2 tys. zł netto (bez przyłączy i kosztów działki).

Przy cenach dyktowanych dziś przez deweloperów stawka ta wydaje się mało realna, ale według Włodzimierza Stasiaka wiceprezesa BGK, przy tak dużej skali realizacji i zastosowaniu (przynajmniej częściowo) prefabrykatów, jest możliwa.

Organizatorzy konkursu zastrzegli jednak, że produkowane dzisiaj elementy gotowe wykorzystywane w budownictwie nie mają nic wspólnego z tzw. „wielką płytą” z czasów PRL.

To bardzo zaawansowane technologicznie elementy, które nasze firmy sprzedają m.in. do Szwecji czy Belgii – powiedział architekt Stanisław Niemczyk, jeden z członków komisji konkursowej.

W Skandynawii na budowie takiego ośmiopiętrowego budynku pracuje 8 osób, a kondygnację stawia stawia się w tydzień.

To ważny argument zwłaszcza, że maleje liczba rąk do pracy i koszty robocizny rosną – zauważył Stasiak.

Konkurs architektoniczny będzie przebiegał dwuetapowo: pierwszy zakończy się do 22 czerwca, a do drugiego etapu przejdzie 12 najlepszych prac. W drugim etapie autorzy będą musieli będą musieli dopasować swoją koncepcję już do konkretnej działki (najprawdopodobniej będą to Katowice).

W konkursie przewidziano 3 nagrody i 3 wyróżnienia na łączną kwotę 180 000 zł. Ponadto u autorów zwycięskich prac zostaną zamówione projekty budowlane i wykonawcze.

Realizując program Mieszkanie Plus, rozwijamy rynek dostępnych cenowo komercyjnych mieszkań na wynajem, które na trwałe wpiszą się w krajobraz miast oraz posłużą wielu pokoleniom Polaków. Dlatego szukamy mądrych i innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego. Chcemy stworzyć estetyczną i funkcjonalną przestrzeń zapewniającą komfort przyszłym najemcom, ale przy niższych kosztach budowy odpowiadających dzisiejszym możliwościom technologicznym. Stąd pomysł konkursu – powiedział Grzegorz Muszyński.

Regulamin konkursu jest dostępny poprzez platformę internetową www.bgkn.pl. Rejestracja zgłoszeń zakończy się 20 kwietnia br., a 12 września podczas uroczystej gali połączonej z wystawą prac poznamy zwycięzców oraz wyróżnionych uczestników. Partnerami konkursu są Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.