Prace nad przygotowaniem Krajowego Programu Kosmicznego, będącego narzędziem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej, powinny zakończyć się do końca 2017 r. - mówił w Sejmie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Obecnie - jak dodał - nie można wskazać dokładnego budżetu KPK.

W czwartek Hamryszczak odpowiadał na pytania posłów o dalszy rozwój polskiego sektora kosmicznego, Polskiej Strategii Kosmicznej i Krajowego Programu Kosmicznego.

Jak wyjaśniał wiceminister, Krajowy Program Kosmiczny (KPK) ma być drugim - obok programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej - narzędziem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Za jego opracowanie odpowiada Polska Agencja Kosmiczna.

Prace nad przygotowaniem KPK powinny zakończyć się do końca 2017 roku. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie dokładnego budżetu ani zakresu merytorycznego planowanego programu - powiedział w Sejmie wiceminister Hamryszczak.

Przypomniał, że dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polska składka na programy opcjonalne ESA w 2016 roku wzrosła o 25 proc. w porównaniu z subskrypcją z 2012 roku.

Strategia zakłada wzrost polskiej składki opcjonalnej do poziomu docelowo 200 proc. składki obowiązkowej. Kwotowo oznacza to docelowo składkę opcjonalną w wysokości około 40 mln euro rocznie. Zgodnie z obecnym zobowiązaniem polska składka opcjonalna to 12,5 mln euro rocznie. To stosunkowo niewielkie zobowiązanie przy np. ponad 22 mln euro płaconych przez Rumunię - mówił wiceminister rozwoju. Składka członkowska wpłacana do ESA jest bezpośrednią inwestycją w rozwój polskiego sektora kosmicznego. Zgodnie z zasadą zwrotu geograficznego większość tej składki wraca do danego kraju w postaci kontraktów dla jego przemysłu i jednostek naukowych - dodał.

Polską Strategię Kosmiczną opracowało Ministerstwo Rozwoju. Dokument ten przyjęła Rada Ministrów w styczniu 2017 roku w drodze uchwały. Jest ona elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jej podstawowym założeniem jest "stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji".

Jak wyjaśniał w czwartek Adam Hamryszczak zgodnie z założeniami SOR, polski sektor kosmiczny do roku 2030 ma być gotowy do konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3 proc. ogólnych obrotów tego rynku. We wdrażanie strategii zaangażowanych będzie szereg ministerstw m.in.: rozwoju, obrony narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, spraw zagranicznych.

Na podst. PAP