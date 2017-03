Unia Europejska stara się ograniczyć negatywne skutki Brexitu dla Wielkiej Brytanii, ale kraje liczące na korzyści związane z UE muszą wziąć na siebie także pewne zobowiązania - powiedział w piątek minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble.

"Musimy znaleźć sprawiedliwą drogę. Jeśli Wielka Brytania chce zachować dobry dostęp do unijnego wspólnego rynku, musi wziąć na siebie odpowiednie zobowiązania. Jeśli tego nie chce, to dojdzie do rozdziału, a to byłoby ze szkodą dla Wielkiej Brytanii" - powiedział Schaeuble w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.

"Usiłujemy zmniejszyć negatywne skutki do minimum, ale jest jasne, że nie mogą się one przenieść na pozostałe kraje (UE)" - dodał.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May rozpocznie formalny proces dwuletnich negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w środę 29 marca. Podstawą tej decyzji jest wynik referendum z czerwca ubiegłego roku, w którym większość głosujących wypowiedziała się za Brexitem.

PAP/ as/