Rada nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) zaakceptowała przekazanie Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) dwóch szybów 190-letniej kopalni Wieczorek w Katowicach, wraz z gruntem i częścią podziemnych wyrobisk - wynika z piątkowej informacji spółki.

Wraz z wydzielonym majątkiem, skupionym pod szyldem "Wieczorek 1", do spółki restrukturyzacyjnej ma przejść ok. 550 osób, chcących skorzystać z osłon socjalnych. Jak podał rzecznik holdingu Wojciech Jaros, lista pracowników przechodzących do SRK nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. Przejście do spółki restrukturyzacyjnej ma charakter dobrowolny - końcowa liczba odchodzących będzie wynikała ze złożonych deklaracji oraz zgody pracodawcy na odejście danego pracownika.

Przekazanie majątku i części pracowników Wieczorka do SRK ma nastąpić przed planowanym na pierwsze dni kwietnia połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Wcześniej wstępnie rozważano zawarcie umowy notarialnej o przekazaniu majątku KHW do SRK już w piątek. Wszystko jednak wskazuje na to, że formalności będą sfinalizowane na przełomie marca i kwietnia, tuż przed fuzją KHW i PGG.

SRK przejmie dwa szyby Wieczorka (Poniatowski i Wschodni) wraz z 6,8 hektara gruntu oraz 7,5 km podziemnych wyrobisk.

Jak wcześniej informowali przedstawiciele KHW, w ponad 190-letniej kopalni Wieczorek w Katowicach kończą się złoża węgla. Dostępny jeszcze surowiec ma być wyeksploatowany od strony sąsiedniej kopalni Murcki-Staszic. W styczniu obie kopalnie zyskały podziemne połączenie - doszło do połączenia chodnika transportowego w kopalni Wieczorek z przekopem na poziomie 720 w kopalni Murcki-Staszic. Wykonane wyrobisko - chodnik o długości 188 m - to pierwszy etap realnego połączenia pod ziemią tych dwóch kopalń. Teraz wykonane będą dodatkowe wyrobiska, m.in. wentylacyjne, które pozwolą całkowicie uniezależnić ten rejon kopalni Wieczorek od zakładu macierzystego.

Pozostała część Wieczorka - po przekazaniu części "Wieczorek 1" - wraz z infrastrukturą dołową i powierzchniową, ma znaleźć się w spółce restrukturyzacyjnej do końca 2017 roku, choć będzie to jeszcze analizował specjalny zespół, powołany w myśl zawartego na początku marca porozumienia ze stroną społeczną. Wraz z pozostałym majątkiem Wieczorka do SRK mogłaby przejść - jak wcześniej szacowano - kolejna grupa ok. 700 pracowników. DO SRK - także po analizie zespołu - ma również trafić należący do KHW ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej.

Dzisiejsza kopalnia Wieczorek powstała w 1826 r. W początkach XX wieku przy kopalni powstało osiedle robotnicze Nikiszowiec, uważane dziś za główną turystyczną atrakcję Katowic. Tworzy je kompleks połączonych ze sobą budynków z charakterystycznej czerwonej cegły, skupionych wokół centralnego placu z neobarokowym kościołem św. Anny. Osiedle znane jest m.in. z licznych filmów o Górnym Śląsku. Od sześciu lat Nikiszowiec jest Pomnikiem Historii.

PAP/ as/