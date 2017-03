21 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka” oraz „Pożyczka Rozwojowa” skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Instrumenty te będą zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem uruchomienia wsparcia w formie „Mikropożyczki” i „Pożyczki Rozwojowej” jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 90 mln zł. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie podlegać zwrotowi do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Postępowanie jest realizowane przez BGK w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Od 30 września 2016 r. BGK pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, Funduszu Funduszy finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.