Zmiany w zarządzie PZU pozostają bez wpływu na strategię przejmowanego Pekao SA i jego politykę dywidendową, nie mają też wpływu na harmonogram przejęcia. PZU i PFR mają domknięte finansowanie tej transakcji - poinformował PAP Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

W środę rada nadzorcza odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa PZU; p.o. prezesa PZU został w czwartek Marcin Chludziński.

PZU może rozważyć emisję obligacji podporządkowanych, ale obligacje te nie są warunkiem zamknięcia transakcji. PZU ma wystarczające kapitały, aby zamknąć transakcję, obligacje te mogą zwiększyć ich +siłę+ dywidendową, to nie jest żaden warunek do zamknięcia - dodał.

Poinformował, że transakcja może być zamknięta w II kwartale 2017 roku.

Borys zaznaczył, że zmiana prezesa w PZU pozostaje bez wpływu na komunikowane wcześniej zamierzenia wobec Pekao SA.

Chcemy, by Pekao SA stabilnie wypłacało atrakcyjne dywidendy, tak jak to czyniło w ostatnich latach. Chcemy, by strategia banku była kontynuowana - powiedział Borys.