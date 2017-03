Najniższa, dziesięciodniowa winieta na przejazd samochodem osobowym niemieckimi autostradami i drogami krajowymi wyniesie 2,5 euro czyli połowę tego ile jednorazowo płaci kierowca „osobówki” za przejazd 60 kilometrowego odcinka A4 z Krakowa do Katowic.

Długość sieci autostrad w Niemczech wynosi ok. 13 tys. km, przy najtańszej opłacie dziesięciodniowej (2,50 euro) opłata za przejechanie 1 km wynosi 0,08 grosza, podczas gdy koszt przejazdu 1 km autostrady w Polsce kształtuje się od 10 gr do ponad 30 gr.

Niemiecki parlament przyjął poprawki wprowadzające opłaty dla samochodów osobowych za przejazd niemieckimi autostradami i drogami krajowymi. Niemcy, chociaż podobnie jak inni kierowcy będą musieli kupować winiety, dostaną jednak zniżkę w podatku drogowym, powiązaną ze spełnianiem norm ekologicznych.

Opłatę za winiety krótkoterminowe zróżnicowano według pięciu (zamiast proponowanych wcześniej trzech) kategorii, uwzględniających pojemność silnika i emisję spalin. Pozwoli to na jej lepsze powiązanie ze spełnianiem norm środowiskowych. Obniżona ma być również cena winiet krótkoterminowych, które są zwykle kupowane przez zagranicznych kierowców.

Najmniej zapłacą kierowcy samochodów nowych, o najniższej pojemności silnika. Dla nich stawka dziesięciodniowa została ustalona na 2,5 euro, a dwumiesięczna na 7 euro. Właściciele aut starych - zanieczyszczających środowisko w większym stopniu - mogą zapłacić za dziesięciodniową możliwość korzystania z niemieckich autostrad nawet 20 euro, najwyższa stawka dwumiesięczna jest ustalona poziomie 40 euro. Roczne stawki opłat drogowych w Niemczech, podobnie jak dziesięciodniowe czy dwumiesięczne, są ustalone według pojemności silnika i emisji spalin. Wahają się one w 5 przedziałach. Najmniej od 0 do 20 euro, a maksymalna stawka opłaty za roczną winietę będzie wynosić do 130 euro.

Dla porównania w Polsce jednorazowy przejazd 152 km odcinka płatną autostradą A1 z Rusocina do Nowej Wsi kosztuje kierowcę samochodu osobowego 29,9 zł czyli ok. 7 euro. Z Katowic do Krakowa czyli jednorazowy przejazd 60 kilometrowego odcinka autostrady A4, kosztuje 20 zł czyli 4,6 euro. Za 255 kilometrowego odcinka autostrady A2 z Konina do Świecka trzeba zapłacić 75 zł czyli 17,5 euro jednorazowo.