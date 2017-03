Marcowe indeksy PMI z Francji, Niemiec i strefy euro wskazują na to, że gospodarka europejska się rozwija - zgodnie uznają ekonomiści. Ich zdaniem jest to także dobra wiadomość dla polskiej gospodarki

Inwestorzy poznali w piątek wyliczenia PMI z Francji, Niemiec i strefy euro. Dane przygotowane przez Markit Economics są powyżej prognoz rynkowych, co mocno wsparło kurs euro.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, wyniósł w marcu 53,4 pkt. wobec 52,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - wynika z wstępnych danych. Analitycy szacowali 52,4 pkt. W usługach zaś w marcu osiągnął 58,5 pkt. wobec 56,4 pkt. na koniec lutego. Tu analitycy szacowali, że indeks wyniesie 56,1 pkt.

PMI w sektorze przemysłowym Niemiec wzrósł w marcu do 58,3 pkt. z 56,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali 56,5 pkt. W usługach wskaźnik ten wyniósł 55,6 pkt. wobec 54,4 pkt. w lutym. U analityków - 54,5 pkt.

W sektorze przemysłowym strefy euro PMI wzrósł w marcu do 56,2 pkt. z 55,4 pkt. w lutym. Szacowano zaś 55,3 pkt. W usługach w marcu wyniósł 56,5 pkt. wobec 55,5 pkt. w lutym, a oczekiwano 55,3 pkt.

Jak dodał, dane pokazują, że w przypadku Niemiec bardzo mocno rośnie popyt na pracę.

W jego ocenie, PMI pokazuje, że "biznes żyje swoim życiem".

Podkreślił, że dane PMI są dobrą wiadomością także dla polskiej gospodarki.

Także według Rafała Sadocha z Domu Maklerskiego mBanku, dane PMI są pozytywnym sygnałem dla naszej gospodarki.

Zdaniem Malwiny Krakus, analityczki instytucji płatniczej Akcenty, indeks PMI pokazuje, że nastroje wśród przedsiębiorców cały czas wzrastają.

W marcu indeks dotyczący strefy euro wzrósł do 56,7 punktów. Jest to najwyższy wynik od 2011 roku. Marcowe dane dla PMI możemy jednoznacznie ocenić pozytywnie, i to pod wieloma względami. Po pierwsze, wskazuje on na to, że gospodarka europejska się rozwija. Na podstawie wzrostu PMI w pierwszym kwartale tego roku możemy liczyć na silny wzrost PKB w strefie euro. Po drugie, jest to jasny sygnał dla Polski, że popyt zagraniczny w tym roku będzie nadal bardzo solidny. Co oczywiście będzie korzystne dla polskiej gospodarki - podkreśla Krakus.