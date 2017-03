Vienna Life została wyróżniona złotą statuetką w kategorii Business Intelligence Solution przez międzynarodową kapitułę plebiscytu Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jury 11 edycji konkursu doceniło program Navigo

W Vienna Life stawiamy na współpracę z klientem, efektywność oraz nowoczesne rozwiązania. Dlatego tym bardziej jestem dumny, że kapituła prestiżowego Stevie Awards doceniła nas właśnie w kategorii Business Intelligence Solution – jest to dla mnie potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek, a naszą pracę wykonujemy na najwyższym, międzynarodowym poziomie – powiedział Paweł Ziemba, prezes zarządu Vienna Life TUnŻ.

Nagrodzony program NAVIGO to narzędzie skierowane do inwestorów indywidualnych, dostępne bez względu na wysokość posiadanych aktywów. Łączy ono indywidualny profil klienta z wiedzą i doświadczeniem ekspertów Vienna Life. Specjaliści tworzą spersonalizowany portfel dopasowany do potrzeb inwestora. Poszczególne instrumenty finansowe są w nim dobierane w zależności od preferencji użytkownika. Monitorowane na bieżąco wyniki finansowe, w razie potrzeby zostają zmodyfikowane tak, aby osiągnąć oczekiwane zyski przy zachowaniu najwyższej ochrony kapitału. Co więcej, klient może na bieżąco monitorować stan posiadanych aktywów w dostępnym online, specjalnym panelu użytkownika. W okresie od października 2012 r. do grudnia 2016 r. stopa zwrotu portfeli NAVIGO wyniosła od 4,18% do 11,34% (tj. w zależności od poziomu ryzyka akceptowalnego przez inwestorów).

Stevie Awards for Sales & Customer Service to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych międzynarodowych plebiscytów, wyróżniający osiągnięcia w obszarze obsługi klienta, rozwoju sprzedaży oraz usług. Co roku kapituła złożona z ekspertów ocenia kilkaset zgłoszonych prac z całego świata, przyznając złote, srebrne oraz brązowe statuetki.