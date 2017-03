Śląska Fundacja Młodzi Twórcy prowadzi konkurs na projekt innowacyjnego urządzenia służącego do ograniczenia niskiej emisji spalin w gospodarstwach domowych. Wynalazek np. filtr czy absorber ma być niedrogi, uniwersalny i łatwy w obsłudze

Termin nadsyłania zgłoszeń do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. "Koniec smogu" mija 30 kwietnia.

Projekt jest ambitny. Wiem, że zawiesiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, ale wierzę, że zgłoszą się do nas chętni ze swoimi pomysłami. Polacy mają przecież dużą wiedzę, wykształcenie, doświadczenie, znają nowoczesne rozwiązania technologiczne i przede wszystkim są kreatywni - powiedziała prezes fundacji Anna Dobrowolska.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu innowacyjnego urządzenia służącego do ograniczenia niskiej emisji spalin w gospodarstwach domowych takiego jak np. filtr, pochłaniacz czy absorber. Powinno być ono niedrogie, łatwe w obsłudze i uniwersalne. Ta ostatnia cecha rozumiana jest przez organizatorów jako możliwość zastosowania wynalazku w kominach i w domach jedno-, i wielorodzinnych - na wsi oraz w mieście. Nie mogą to być urządzenia do obiektów przemysłowych.

W zamyśle organizatorów, wynalazek miałby być stosowany np. przez te osoby, które nie stać na ekologiczne piece.

Chodzi o tych biednych ludzi, którzy palą przysłowiowymi „śmieciami”, za co są karani. Jednak oni nie mają pieniędzy na drogie, choć ekologiczne paliwo, a tym bardziej nie stać ich na drogi ekologiczny piec - tłumaczyła prezes.

Konkurs składa się z czterech etapów. Pierwszym jest nadesłanie do końca kwietnia zgłoszenia z pomysłem. Następnie wybrani uczestnicy do 15 września muszą nadesłać projekty urządzeń. Z nich kapituła wyłoni te, które w ostatnim etapie będą na forum prezentowane (w formie multimedialnej lub ewentualnie makiety albo planszy).

Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody pieniężne. Fundacja zapowiedziała też pomoc w opatentowaniu wynalazków.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub zespoły (wówczas jeden zespół zgłasza jeden projekt).

PAP, MS