Blisko 700 osób ubiega się o pracę w nowo powstających zagranicznych placówkach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - poinformował szef PAIH Tomasz Pisula. Podkreślił, że poziom kandydatów jest bardzo wysoki i jest kogo wybierać. Docelowo zatrudnienie w 70 biurach znajdzie 140 osób

Prezes przekazał, że widział dokumenty 70 kandydatów, którzy przeszli przez komisję rekrutacyjną. Na razie PAIH wybierze 20 z nich.

Wskazał też, że PAIH musi zadbać o zapas kadrowy, gdyż liczy się z odpływem pracowników zagranicznych biur handlowych.

Prezes PAIH nie kryje, że agencja to tylko pierwszy etap w rozwoju młodych osób, które w przyszłości również będą pomagać polskim firmom.

Traktujemy cały ten projekt jako taką metodę wstrzyknięcia talentu młodych, dynamicznych ludzi do międzynarodowego obrotu gospodarczego. Także jeżeli to jest tak, że polska młodzież, czy też osoby w średnim wieku, które przejdą przez nasz „obóz treningowy”, a potem pójdą gdzieś w świat i będą pomagały polskim firmom w internacjonalizacji, to będzie to tylko z pożytkiem dla polskiego podatnika - dodał.