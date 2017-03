Nie było owacji, nie było fety. Całkowita cisza, gęsta atmosfera. Jakby wszyscy zdawali sobie sprawę, że coś poszło nie tak – premier Beata Szydło zdradza w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi kulisy wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Co warte odnotowania, jak przekonuje premier Szydło, tylko ona zabierała głos w tej sprawie, a Donalda Tuska nie był nawet na sali.

Całą sytuację wokół wyboru Tuska, premier uważa za trudną.

Nie było to łatwe doświadczenie. Wiedziałam, że spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność polityczna. Nie mogliśmy poprzeć człowieka, który chciał obalić nasz rząd. To byłoby wywieszenie białej flagi. To oznaczałoby utratę wiarygodności – przekonuje Szydło i dodaje - Nie przegraliśmy. To była potyczka, która przyniesie nam za jakiś czas dobre rezultaty. I nie będzie to bardzo długi czas. Proszę mi wierzyć, nasz prestiż – jako tych, którzy potrafią twardo bronić swoich racji – naprawdę wzrósł. A że coś można było zrobić inaczej? Na pewno. W polityce nigdy nie ma idealnych warunków.