Terroryzm którego ofiarą padła w ostatnich miesiącach Francja odcisnął swoje piętno nie tylko na polityce, budując popularność radykalnej prawicy ale też - na gospodarce. A co za tym idzie - na portfelach Francuzów.

Ataki przeprowadzone przez islamistów w 2015 roku skutecznie odstraszyły ruch turystyczny. Paryż będący przez lata najpopularniejszą destynacją turystyczną we Francji teraz traci wskutek zamachów. Według wyliczeń ekspertów Business Insider tylko w roku 2016 do kieszeni mieszkających w Paryżu Francuzów wpłynęło o miliard dolarów mniej niż w latach poprzedzających atak.

Jak podkreślił Frederic Valletoux, z paryskiego zarządu turystyki:

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że sektor turystyczny znajduje się w katastrofalnym stanie.

Potwierdzają to też wyliczenia poszczególnych instytucji kultury i popularnych punktów turystycznych. Do końca 2016 roku muzeum pałacowe w Grand Palais zanotowało 43,9 proc. spadek odwiedzających, z kolei Wersal - 20 proc. spadek. Ok. 33 proc. mniej turystów odwiedza Łuk Triumfalny.

Jak wskazuje Georges Panayotis z MKG:

Hotele zaczęły zwalniać pracowników wskutek spadku liczby gości. A branża ta już jest praktycznie na kolanach i hotelarze muszą jakoś się odbić od dna - albo zbankrutują.

Jednak nic nie wskazuje na to by sytuacja miała się odmienić. Jeszcze po atakach w Paryżu w 2015 roku widać było symptomy prawy - te jednak zakończyły się po zamachu w Nicei w 2016 roku, kiedy to Francja zyskała reputację państwa w którym nie jest bezpiecznie spędzać wakacje. Widać to także po cenach wycieczek do Francji, które spadły o jedną trzecią tylko w ostatnim roku.

Jak pokazują dane gromadzone przez francuską izbę turystyki kraj ten cieszył się popularnością wśród turystów z, kolejno: Japonii, Rosji i Chin. Teraz jednak odsetek turystów z Kraju Kwitnącej Wiśni spadł o połowę, Rosjan przyjeżdża mniej o jedną trzecią mniej zaś Chińczyków - o jedną piątą.