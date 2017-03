Według raportu „Sytuacja materialna Polaków” , zrealizowanego na zlecenie Lindorff SA, najpopularniejszą formą zadłużenia Polaków w 2016 roku były zakupy na raty. Najwięcej badanych (38%), zadeklarowało kwotę z przedziału 1501-3000 zł. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią był przedział 501-1500 zł i takiej odpowiedzi udzielił aż co 5 respondent. 17% ankietowanych przyznało się do podzielenia na raty kwoty nieprzekraczającej 500 zł.

Wyższe kwoty zadeklarowało łącznie 22% ankietowanych – 13% do 5 tys. zł, 6% do 8 tys. zł, a 3% badanych powyżej tej sumy.

Badani zostali również zapytani o wysokość swoich zobowiązań, które przyjęli w formie pożyczki gotówkowej. Najliczniej deklarowaną odpowiedzią okazał się przedział 8000-25000 tys. zł i wskazała go aż ¼ ankietowanych! Druga z najpopularniejszych kwot pożyczki była znacznie niższa – 19% badanych wskazało na przedział 1501-3000 zł. Trzecie miejsce to 3001-5000 zł z 18% odpowiedzi. Za podium znalazły się pożyczki nie przekraczające 1500 zł (12%) i 500 zł (5%). Znacznie wyższe kwoty (od 25000 zł do powyżej 50000 zł) było w stanie pożyczyć jedynie kilka procent ankietowanych.

Powyższe dane wykazują, iż Polacy zadłużają się na dużo wyższe kwoty w formie pożyczki gotówkowej niż przy zakupie ratalnym. Można wnioskować, iż Polacy większe wydatki wolą realizować przy pomocy pozyskanej gotówki, niż płacąc za swoje dobra w inny sposób. Przy mniejszych kwotach przeznaczanych np. na zakup sprzętów AGD/RTV lubimy raty – zwłaszcza, iż ta odpowiedź była najczęściej wskazywana przez badanych zapytanych o formę zadłużenia, z której korzystali w 2016 – stanowiła 24% wszystkich odpowiedzi.

Można także domniemywać, iż zobowiązania na wyższe kwoty są u Polaków bardziej przemyślane i ankietowani poświęcali im dużo więcej uwagi. Wskazuje na to procent odpowiedzi na pytanie: „Czy powstrzymujesz się przed wydawaniem pieniędzy »na siebie« w przypadku kredytu gotówkowego?”. 36% ankietowanych stwierdziło, iż raczej tak, a 30% udzieliło zdecydowanego potwierdzenia (łącznie 66% odpowiedzi twierdzących). 21% respondentów stwierdziło, iż „raczej nie”, a jedynie 5% badanych zdecydowanie zaprzeczyło (łącznie 26% odpowiedzi zaprzeczających).

Złote karty?

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie, jak wysokie zadłużenia znajdowały się na ich kartach kredytowych oraz debetowych. Karty kredytowe to przede wszystkim zadłużenia z przedziału 1501-3000 zł z 21% wskazań, jednak niewielu Polaków mniej (20%) było w stanie zadłużyć się na wyższe kwoty – 3001-5000 zł. Popularne były również zadłużenia z przedziału 501-1500 zł (18%) i na niewielkie sumy – do 500 zł – 16%.

Zadłużenia na rachunku bankowym spowodowane płatnością kartą debetową okazały się delikatnie niższe, gdyż najwyżej typowaną odpowiedzią był przedział 501-1500 zł i to aż z 30% wskazań. Zaraz za nim uplasowała się odpowiedź 1501-3000 zł (23%), trzecie miejsce to najniższy pułap do 500 zł. Taką odpowiedź wskazało 21% ankietowanych.

