Według danych UE Polska niestety wciąż pozostaje w ogonie Europy, jeśli chodzi o innowacje. Nie znaczy to jednak, że nic w tym względzie się w naszym kraju nie dzieje - technologia hyperloop, ultraprecyzyjny druk czy interaktywne lustra - to tylko część najnowocześniejszych technologii tworzonych w Polsce i przez Polaków - prawdziwych innowatorów, starających się podnieść pozycję naszego kraju.

Nadchodzący wielkimi krokami Kongres Innowatorów ma być momentem kiedy szerzej poznamy pracę start-upów i niewielkich a bardzo innowacyjnych firm. Polska bowiem weszła właśnie w taką "garażową" epokę - etap charakteryzujący np. USA w latach 90-tych kiedy to najwięksi i tworzący dziś technologiczne kolosy przedsiębiorcy zaczynali swoje eksperymenty i prototypy właśnie w owych przydomowych garażach.

Polskie innowacje Anno Domini 2017 to w tej chwili także nie tylko praca gigantów takich jak CD Projekt, Solaris czy Platige Image. To przede wszystkim właśnie wspomniani wyżej drobni innowatorzy. Drobni ale niejednokrotnie - bardzo obiecujący. Teraz możemy ich poznać na Europejskim Kongresie Innowatorów, gdzie zaprezentują się najciekawsze start-upy i firmy z Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Oto najciekawsi innowatorzy w Polsce i regionie.

Hyper Poland

Hyper Poland tworzy grupa młodych inżynierów, wywodzących się z Politechniki Warszawskiej, których połączyła pasja do projektowania. Ich historia rozpoczyna się w 2015 roku wraz z ogłoszeniem przez Elona Muska konkursu na projekt nowego środka transportu. Założyciele Hyper Poland wzięli w nim udział, mierząc się z ponad 1 000 drużyn z całego świata. Ich pomysły i zapał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które zaprezentowali w konkursie, zapewniły im wyjazd do USA i możliwość prezentacji projektu podczas Hyperloop Design Weekend w Teksasie. Przedstawiona przez nich koncepcja zyskała ogromne uznanie jako jedna z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych, co zachęciło chłopaków do stawiania sobie kolejnych wyzwań. Dziś zespół Hyper Poland, składający się ze specjalistów z wielu dziedzin, chce iść o krok dalej - jest gotowy na podjęcie tematu budowy kompleksowej infrastruktury Hyperloopa w Polsce.

Autenti

Autenti to wygodna i prosta w obsłudze platforma internetowa, która - w uproszczeniu - umożliwia autoryzację dokumentów i zawieranie umów przez internet. Nad prototypem www.autenti.com przez dwa lata pracował zespół czołowych polskich programistów i ekspertów z branży IT. Efektem ich działań stał się wspaniały produkt składający się z modułów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny element procesu podpisania i obiegu dokumentów. Są to m.in.: e-podpis – czyli podpisywanie dokumentów elektronicznie za pomocą różnych dostępnych metod, e-wyciąg – wizualizacja podpisów złożonych przez użytkownika, integracje – z Google Drive i Microsoft OneDrive oraz weryfikator cyfrowy – sprawdzenie faktu podpisania dokumentu oraz weryfikacja jego integralności. Platforma może obsługiwać umowy, oświadczenia woli, potwierdzenia odbioru, protokoły czy notatki ze spotkania, a automatyzacja - na której oparty jest projekt - zapewnia oszczędność czasu i pomaga wyeliminować koszty opóźnienia wynikającego z wysyłania dokumentów na odległość pocztą lub przesyłką kurierską.

XTPL

XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Drukując metaliczne nanomateriały, innowacyjna w skali globalnej technologia XT-PL umożliwia wytwarzanie wyjątkowo cienkich linii (o szerokości 400nm, czyli ponad 100 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) przewodzących prąd elektryczny. Ów wynalazek pozwoli m.in. zwiększyć wydajność i obniżyć cenę paneli słonecznych oraz umożliwi konstruowanie elastycznych ekranów LCD. Niedawny przełom w prowadzonych przez przedstawicieli XTPL badaniach odnotowany został w wielu znanych i opiniotwórczych mediach biznesowych w Polsce.

Bivrost - VR Video Technologies

Bivrost w mitologii nordyckiej jest mostem łączącym dwa światy: prosty świat ludzi i nieosiągalny, pełen magii świat bogów. Rodzimy start up, którego nazwa powstała z inspiracji tą symboliką, łączy znany nam świat z wirtualną rzeczywistością. Studio tworzy oprogramowanie i sprzęt umożliwiające odtwarzanie i streamingowanie wideo w formacie 360 stopni, dostarczając jakość, która zapiera dech w piersiach.

Abyss Glass

Pochodzący z Katowic start up Abyss Glass tworzy interaktywne lustra, które będą działały podobnie jak ekran tabletu czy smartfona. Na powierzchni lustra, oprócz tradycyjnego odbicia, może zostać wyświetlona dowolnie wybrana treść, co pozwoli firmom na komunikację z klientem w prosty, ale innowacyjny sposób. Wśród zastosowań produktu oferowanego przez Abyss Glass wymienić można m.in. wyświetlanie reklam, filmów, ale również korzystanie z aplikacji. Jak mówią założyciele firmy, dzięki zamontowanym czujnikom lustro będzie reagować na ruch ręką, rozpoznawać twarz, a nawet emocje.

Coders Lab

Coders Lab to największa w Polsce szkoła oferująca kilkutygodniowe, bardzo intensywne kursy programowania, które odkrywają przed uczestnikami tajniki m.in. podstaw HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python czy Ruby. Co istotne, szkoła nie tylko wspomaga swoich kursantów na etapie nauki, ale również dba o to, by każdy absolwent szybko znalazł wymarzoną pracę w branży IT. Wsparcie w procesie zmiany zatrudnienia odbywa się kompleksowo: w oparciu o konsultacje z mentorem, budowę profesjonalnego portfolio, stworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz polecenie kandydata wszystkim firmom współpracującym z Coders Lab.

Funfotos

Funfotos to największa w Polsce sieć fotobudek, w których można zrobić nie tylko zdjęcia do dokumentów, ale również w ciekawy sposób utrwalić chwile dobrej zabawy. Dodatkowo, producent umożliwia otrzymanie wersji elektronicznej wykonanego zdjęcia, a także gadżety, takie jak m.in. koszulka czy kubek, zrobione na jego podstawie.

Telemedi.co

Telemedi.co jest nowoczesną platformą telemedyczną, która oferuje zdalne konsultacje z lekarzami poprzez czat wideo, czat tekstowy, e-mail lub telefon. Klient może kontaktować się z lekarzem poprzez stronę WWW lub aplikację mobilną. Platforma daje możliwość szybkiego przesyłania wyników i natychmiastowego odbierania skierowań oraz konsultacji z lekarzami specjalistami, w tym z kardiologami, ginekologami, pediatrami czy psychologami. Jak czytamy na stronie internetowej platformy: „Dzięki (…) Telemedi.co, można skorzystać z porad lekarskich i uzyskać szybką diagnozę bez wychodzenia z domu i czekania w kolejkach”.

Zagranica

Węgry:

Gremon Systems Ltd

Podstawowym celem firmy Gremon System Ltd. jest dostarczenie innym przedsiębiorstwom profesjonalnych, innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie tych systemów umożliwia optymalizację różnych procesów w firmie, jest przyjazne dla środowiska oraz wpływa na znaczne obniżenie kosztów. Produkty Gremon Systems Ltd. pozwalają niezwykle dokładnie ocenić, jaki jest poziom nawodnienia znajdującej się w szklarni roślinności, czy i jakie szkodniki oraz infekcje ją atakują, a także jakiej opieki wymaga. Jak możemy przeczytać na stronie WWW firmy: „Nasze produkty precyzyjnie agregują dane (…), a następnie poddają je ocenie i przekształcają je w istotne informacje, które stanowią najważniejszą podstawę dla podejmowania decyzji”. Gremon Systems Ltd. opracowuje swoje produkty we współpracy z ekspertami, by tworzyć nowatorski monitoring oraz technologie oceny pracy w szklarniach i obserwacji roślin na najwyższym możliwym poziomie.

GWS Hub

Zespół GWS Hub dostarcza innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, pozwalające na efektywną selekcję wstępną kandydatów ubiegających się o pracę. Przedstawiciele firmy wierzą, że proces preselekcji powinien być przyjemny zarówno dla kandydatów, jak i prowadzących rozmowy kwalifikacyjne. GWS Hub pomaga również innym przedsiębiorstwom zaistnieć w internecie, by ułatwić im zdobywanie najbardziej utalentowanych i inteligentnych pracowników. Unikatowe i innowacyjne podejście do procesu rekrutacji to sposób na oszczędność zasobów firmy, a także efektywne poszukiwanie zatrudnienia. GWS Hub stworzyło największe na Węgrzech SSC, czyli Centrum Usług Wspólnych. Jest to wydzielona organizacyjnie, wewnętrzna, która dostarcza usługi na rzecz innych podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej. Najczęściej są to usługi o charakterze wspierającym działy kadr, księgowości czy obsługi zamówień i zakupów.

be-inovative

Be-novative to platforma internetowa, która dzięki zbiorowej kreatywności uwalnia innowacyjne rozwiązania. Korzystanie z platformy zaczyna się od wyzwania, którym może być problem lub pytanie - odnoszące się zarówno do dziedziny biznesowej, jak i życia prywatnego - które wymaga kreatywnego podejścia. Do wspomnianego wyzwania można dodać adresy e-mailowe użytkowników lub umieścić je na ogólnie dostępnej tablicy w sieci. Każdy, kto zobaczy dane zagadnienie będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami na zasadzie tzw. burzy mózgów. Niezwykle proste, a zarazem wyrafinowane narzędzie do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, z którymi każdego dnia borykają się użytkownicy. Nieograniczona liczba odbiorców oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji pomysłów sprawia, że z be-novative skorzystała już cała rzesza firm i osób prywatnych. Z ich usług skorzystały m.in. takie przedsiębiorstwa jak: General Electrics, T-systems, Microsoft, Cisco, The Ontario Medical Association (OMA), Telenor, Danone, ING i wiele innych.

BeMyBoss

BeMyBoss to platforma, która ułatwia znalezienie zatrudnienia. Zgodnie z informacją, która widnieje na stronie internetowej firmy: „(…) to najprostsza i zarazem najbardziej skuteczna droga do sprawienia, by wymarzona praca sama znalazła Ciebie”. Platforma obraca proces rekrutacji o 180 stopni. Użytkownik poszukujący zatrudnienia musi wyłącznie przekazać swoje dokumenty rekrutacyjne, które są następnie dostarczane pracodawcom, współpracującym z portalem. Po zaakceptowaniu oferty pracy rozmowa kwalifikacyjna przebiega „tradycyjnym” torem.

My Rendi

Platforma MyRendi zapewnia swoim użytkownikom możliwość skorzystania z usług sprawdzonych, starannie dobranych osób sprzątających. Podczas spotkań z personelem sprzątającym wnikliwie sprawdzane są ich umiejętności i doświadczenie, co w efekcie – pozwala na zamówienie dopasowanej do potrzeb klienta usługi o najwyższym standardzie.

Słowacja:

Ridelo

Założyciele firmy Ridelo stworzyli produkt, który jest niesamowicie innowacyjny, a zarazem bardzo prosty. Z całą pewnością można byłoby go nazwać mianem „nowoczesnego dynamo”. Jest to bowiem ładowarka, która – przymocowana do roweru – ładuje się magnetycznie podczas jazdy. Do Ridelo można podłączyć kabel od telefonu, co umożliwia ładowanie urządzeń elektrycznych podczas rowerowej przejażdżki. Firma uczestniczyła w wielu europejskich konferencjach, za każdym razem zbierając bardzo pozytywne recenzje.

FaceMedia

Firma FaceMedia dostarcza swoim klientom cyfrową wersję reklamy, która dzięki zaawansowanym analizom, potrafi dostosować treść do konkretnego odbiorcy. Rozwiązanie oparte jest na innowacyjnym rozpoznawaniu twarzy i ciała, a wyświetlane obrazy dopasowane są do osoby, która patrzy na ekran. Tak skonstruowana reklama pomaga osobom korzystającym z usług FaceMedia analizować informacje o klientach, identyfikując kluczowe dane o odwiedzających sklepy oraz centra handlowe. Platforma dostarcza treść na podstawie płci, wieku, emocji i lokalizacji odbiorcy w celu idealnego ukierunkowania zawartości.

Diagnose.me

Diagnose.me to portal wymiany informacji pomiędzy lekarzami a pacjentami. Platforma umożliwia nie tylko skontaktowanie się ze specjalistą, poprzez rozmowę telefoniczną, czat internetowy lub rozmowę wideo, w celu skonsultowania postawionej diagnozy lub występujących symptomów. Pomaga ona również wybrać lekarza, szpital czy cały zespół specjalistów, którzy gotowi są pomóc rozwiązać każdy, nękający pacjenta problem.

Sensoneo

Sensoneo to inteligenty i przyjazny użytkownikowi system monitoringu kontenerów na odpady, który dostarcza wyniki przeprowadzanych analiz w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości skanowania szerokiej gamy pojemników, rozwiązanie może być wykorzystywane w różnych przedsiębiorstwach. Zastosowanie Sensoneo w praktyce oznacza nie tylko optymalizację logistyki i znaczne usprawnienie pracy firm oferujących usługi komunalne, ale również - w efekcie - przyczynia się do redukcji emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

BeeSafe

Aplikacja mobilna BeeSafe to gwarant bezpieczeństwa dla jej użytkowników oraz ich najbliższych. Aplikacja cyklicznie sprawdza, czy jej użytkownik znajduje się w niebezpieczeństwie, a w przypadku zagrożenia automatycznie informuje wybrane kontakty o potrzebie niesienia pomocy poprzez e-mail, SMS oraz dedykowane powiadomienia BeeSafe.

Czechy:

GreyCortex

GreyCortex jest firmą, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i eksplorację danych, aby dostarczać przedsiębiorcom bardziej bezpieczne i niezawodne rozwiązania. Dzięki zaawansowanej technologii pomaga wykrywać cyber-zagrożenia szybciej i efektywniej. Stosowane przez GreyCortex rozwiązania zapewniają dużo skuteczniejsze i bezpieczniejsze działanie sieci.

Beenode

Urządzenie Beenode jest niwzykle przydatne wszystkim tym, którzy notorycznie gubią klucze, telefony czy inne drobne przedmioty. Gadżet pozwala na zlokalizowanie wszystkich połączonych z nim przedmiotów poprzez użycie sygnału dźwiękowego, wyświetlenie mapy z dokładną lokalizacją poszukiwanego obiektu, a w przypadku telefonu – przez udostępnienie widoku z aparatu urządzenia.

Flydeo

Flydeo jest czeską firmą, która koncentruje się na projektowaniu, rozwijaniu i produkcji wysokiej jakości bezzałogowych statków powietrznych (ang. UAV, unmanned aerial vehicle) przeznaczonych do użytku komercyjnego. Poza produkcją własnych dronów, Flydeo zajmuje się również projektowaniem i produkowaniem na potrzeby kilku innych firm z branży UAV różnych elementów, takich jak silniki bezszczotkowe, lekkie śmigła oraz inne części z włókna węglowego.

Corinth

Produkt firmy Corinth – Corinth Classroom – to zaawansowana technicznie aplikacja edukacyjna, która umożliwia jej użytkownikom dostęp do biblioteki interaktywnych, cyfrowych treści dydaktycznych. Platforma pozwala na zapoznanie się z setkami obiektów edukacyjnych z różnych dyscyplin, a ich jakość i dokładność są sprawdzane przez ekspertów współpracujących z najlepszymi uniwersytetami na świecie.