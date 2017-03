Moją intencją jest, żeby przed początkiem wakacji obywatelski projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę został przyjęty przez Sejm - powiedział poseł Jan Mosiński (PiS), przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. rynku pracy.

Zwrócił uwagę, że nad projektem będą pracowali posłowie w podkomisji. Przypomniał, że strona społeczna wyraziła chęć zawarcia kompromisu w tej sprawie.

Osią sporu może być to, czy na pewno mają być cztery niedziele wolne, przy czym obstają autorzy projektu, czy też pójdziemy na jakiś kompromis, na czym polegają negocjacje. Nie może być tak, że jedna strona ma 100 proc. sukcesu, a druga nie ma nic. Chodzi o pracodawców i konsumentów" - wyjaśniał poseł PiS.

Jego zdaniem, osią sporu może być także kwestia wysokości kar za łamanie zakazu.

Według Mosińskiego, okres do zakończenia prac nad projektem w Sejmie należy przeznaczyć na edukację społeczeństwa.

Żeby wytłumaczyć, zmieniać myślenie, że w tych sklepach też ktoś pracuje, a wcale by nie musiał - podkreślił. Jedno jest pewne: tą ustawą nie zmienimy mentalności Polaków. Przyzwyczailiśmy się do tego, że niedziele spędzamy w marketach, dużych obiektach, tam, gdzie jest restauracja, kino, miejsca do zabaw dla dzieci i handel - dodał.