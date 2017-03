Jeśli Moody's obniżyłby prognozy dotyczące długu sektora finansów publicznych do PKB i długu, istniałaby szansa na zmianę perspektywy ratingu – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Ekonomiści oceniają, że dzisiejsze podwyższenie przez agencję wzrostu gospodarczego dla Polski do 3,2 proc. - z 2,9 proc. w styczniu - nie przełoży się na zmianę ratingu ani perspektyw.

Agencja Moody's podwyższając szacunek wzrostu gospodarczego Polski do 3,2 proc. zwróciła szczególną uwagę na szybszy spadek bezrobocia w lutym, wzrostu płac w ujęciu rocznym w sektorze przedsiębiorstw rzędu 4,3 proc. w styczniu oraz 4,0 proc. w lutym.

Dzisiejsze podwyższenie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski przez agencję Moody's nie wpłynie na zmianę ratingu ani zmianę perspektywy. Podwyższenie prognozy wzrostu z 2,9 proc. do 3,2 proc. jest niewielką zmianą, tym bardziej, że nasze prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski wahają się w przedziale 3,5 – 4,0 proc. - powiedział Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU.

Agencja oceniła, iż perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce się poprawiły.

Jeśli agencja Moody's obniżyłaby prognozy dotyczące deficytu sektora finansów publicznych do PKB i dotyczące długu, to moim zdaniem byłaby szansa na na podwyżkę perspektywy ratingu do stabilnej z negatywnej, natomiast podwyżki samego ratingu bym się nie spodziewała – powiedziała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.