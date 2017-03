Według raportu Oxfam, raje podatkowe rejestrują 26 proc. dochodów, 25 miliardów euro rocznie, 12 proc. obrotów i 7 proc. zatrudnionych w 20 największych bankach europejskich, poinformował w poniedziałek Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Jak podkreślił, spółki zależne banków zarejestrowane w rajach podatkowych są dwa razy bardziej dochodowe niż spółki zarejestrowane gdzie indziej. Zaś na każde wypracowane 100 euro - 42 euro zysku ląduje w raju podatkowym, a 19 euro poza rajem.

Pracownicy zatrudnieni w rajach podatkowych są cztery razy bardziej produktywni, generując 171 000 euro dochodu rocznie w porównaniu do 45 000 euro, wypracowanych przez pracowników zatrudnionych w innych państwach.

Rekordzistami są pracownicy brytyjskiego banku Barclays z siedzibą w Luksemburgu, którzy są 348 razy bardziej produktywni niż ci zatrudnieni poza Luksemburgiem - wskazano.

20 największych banków europejskich odnotowało dochód w wysokości 628 milionów euro w rajach podatkowych, w których nie zatrudniają ani jednego pracownika.

Na przykład francuski bank BNP Paribas zarobił 134 miliony euro na Kajmanach, pomimo tego, że nikt tam dla BNP nie pracuje - czytamy.

Niektóre z banków odnotowują zyski w rajach podatkowych, ponosząc, w tym samym czasie, straty w innych miejscach.

Niemiecki Deutsche Bank w 2015 na głównych rynkach odnotował straty, bądź niewielkie zyski, a w rajach podatkowych zarobił prawie 2 miliardy euro - podano.

Zwrócono uwagę, że banki często płacą w rajach podatkowych bardzo małe podatki albo wcale i nie przyczyniają się tym samym do wzrostu budżetu danego państwa.

Raport Oxfam "Bankowe sejfy pod lupą: Rola rajów podatkowych w operacjach największych banków europejskich" powstał poprzez analizę raportów finansowych banków - efektu nowej dyrektywy UE - publicznego obowiązku raportowania kraj po kraju.

Raport - jak czytamy - sugeruje, że niektóre banki mogą używać rajów podatkowych do unikania płacenia podatków w krajach, w których działają i obsługują klientów. Ujawnia również, że kraje takie jak Luksemburg czy Irlandia są rajami podatkowymi dla banków europejskich z wyboru, a dochody tam osiągane stanowią 29 proc. całości dochodów banków w 2015 roku.

Grupa 20 wiodących europejskich banków, przedstawionych w tym raporcie, czerpie 7 procent obrotów i 19 proc. dochodów z trzech rajów podatkowych: Luksemburga, Irlandii i Hongkongu. Razem te trzy kraje odpowiadają za 75 proc. dochodów w rajach podatkowych i jest to tyle, ile wynoszą wszystkie dochody tych banków w 14 państwach, takich jak Argentyna, Australia, Bangladesz, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Indie, Japonia, Norwegia i Korea Południowa.

Dane te wskazują na znaczenie wymienionych trzech rajów podatkowych dla aktywności banków i rozbieżności pomiędzy rejestrowanymi dochodami i ich rzeczywistą działalnością ekonomiczną. Raport podkreśla rolę tych trzech krajów w "race to the bottom" globalnym wyścigu na dno (termin określający drastyczne zmniejszanie świadczeń socjalnych w wyniku konkurencyjnego obniżania podatków - PAP).

Jak podano, "Barclays zapłacił 1 milion euro podatku od 557 milionów euro dochodu w Luksemburgu w 2015 roku. Efektywna stopa podatku w tym wypadku wyniosła 0,2 proc., przy 29 proc. standardowej stawki podatkowej. W Irlandii banki europejskie zapłaciły nie więcej niż 6 proc. efektywnej stawki podatkowej - połowę ustawowej stawki, w tym trzy banki (Barclays, RBS, Credit Agricole) zapłaciły nie więcej niż 2 proc".

Największe banki europejskie mają się z czego tłumaczyć opinii publicznej. Powinny pokazać teraz, że grają uczciwie, i nie pomagają swoim klientom przenosić zysków do rajów podatkowych, i same tego nie robią. Wszystkie firmy i wszyscy obywatele powinni płacić podatki uczciwie. Straty poniesione przez proceder unikania podatków odczuwają obywatele w krajach UE i krajach globalnego Południa - powiedziała, cytowana w komunikacie IGO, Manon Aubry z Oxfam France, autorka raportu.

20 banków europejskich ujętych w raporcie to m.in. HSBC, Barclays, RBS, Lloyds and Standard Charter (WB); BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, BPCE, Deutsche Bank, Commerzbank AG, and IPEX (Niemcy); ING Group i Rabobank (Holandia); UniCredit i Intesa Sanpaolo (Włochy), Santander i BBVA (Hiszpania); oraz Nordea (Szwecja).

Na podst. PAP