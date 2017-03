Ponad 17,6 mld zł przychodów ze sprzedaży i ponad 370 mln zł zysku netto w obliczu problemów notowanych w latach ubiegłych – tak rok 2016 zakończył Tauron, jeden z polskich potentatów energetycznych Sukcesy mają zapewnić Tauronowi nie tylko innowacje, lecz także współpraca m.in. ze start-upami

Władze spółki nie zamierzają zasypiać gruszek w popiele i dążą do położenia znacznego nacisku na innowacje i rozwój nowych technologii – zarówno w zakresie start-upów, jak i rozwiązań energetycznych.

Szukamy nowoczesnych rozwiązań, które efektywnie i bezpiecznie wykorzystują istniejącą infrastrukturę sieci obszaru dystrybucji – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W połowie 2016 r. Tauron Polska Energia z rozmachem rozpoczął wdrażanie projektów mających na celu unowocześnienie oblicza polskiej energetyki. Po latach doniesień na temat starzejącego się systemu wytwarzania i przesyłania energii realizacje Tauronu stały się jednym z pierwszych zwiastunów potencjału tkwiącego w rodzimym przemyśle. Badania i rozwój technologii ładowania autobusów elektrycznych prowadzone wraz z PKM Jaworzno i – szerzej – badania nad elektromobilnością otworzyły drogę do realizacji strategicznych planów grupy.

Nowoczesny plan

Współpraca z samorządami jest częścią projektu „Energia dla mobilności”, który jest przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym z obszaru elektrycznej mobilności i systemów magazynowania energii.

Tauron rozpoczął już dawno badania nastawione na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, jakim jest elektromobilność, i planuje kolejne projekty z jej zakresu. W te działania wpisuje się współpraca z samorządami rozwijającymi na swoim terenie zrównoważony transport publiczny, stawiający na pojazdy elektryczne i nowe technologie. Chcemy wspierać tego typu działania i stąd nasza współpraca w zakresie badań nad technologią ładowania autobusów elektrycznych – mówi Jarosław Broda, wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Tauron Polska Energia.

W Jaworznie powstał masterplan energetyczny miasta – kompleksowy projekt rozwoju oświetlenia w mieście. Masterplan zakłada uporządkowanie struktury miejskiej iluminacji, a także nadanie mu swoistego charakteru i klimatu poprzez odpowiednie oświetlenie detali lokalnej architektury.

Rozpoczęte w 2016 r. starania nabrały tempa w roku 2017, kiedy Tauron pozyskał 40 mln zł na budowę sieci elektrycznych na Dolnym Śląsku. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu spółka zrealizuje 47 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 51 mln zł. Zasilona nowymi środkami Tauron Dystrybucja planuje wybudowanie ponad 45 km nowych i zmodernizowanie ponad 112 km istniejących linii niskiego i średniego oraz wzniesienie pięciu stacji transformatorowych. W obliczu powtarzanych w poprzednich latach spekulacji na temat groźby blackoutów i starzenia się – długo zaniedbywanej – sieci energetycznej inwestycje Tauronu dają nadzieję na realny postęp w krajowej energetyce.

Start-upy dla korporacji

Podkreślając swoje dążenie do wprowadzania na polski rynek innowacji, a tym samym, wparcia planów unowocześnienia polskiego przemysłu Tauron dołączył do programu Pilot Maker ukierunkowanego na opracowanie rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w dużych przedsiębiorstwach. Pilot Maker to projekt, który wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale UP.

Założeniem konkursu było połączenie potencjału start-upów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw. Zakwalifikowane do udziału pomysły otrzymają do 200 tys. zł finansowania i 50 tys. zł na warsztaty oraz dedykowany mentoring.

W lutym 2017 r. eksperci marki Tauron – w ramach pilotażu programu Pilot Maker – spotkali się w Katowicach z przedstawicielami ponad 60 start-upów, które uczestniczyły w sesji SpeedDating, czyli sesji krótkich 15-minutowych spotkań z ekspertami Tauronu,Krossa, Amplusa i techBrainers – partnerów akcji. Spotkania pozwoliły na ocenę potencjału współpracy dużego przedsiębiorstwa i start-upu oraz zweryfikowanie podstawowych parametrów rozwoju produktu lub technologii.

Ponad 60 start-upów wzięło udział w organizowanym w Katowicach spotkaniu z ekspertami Tauron w ramach programu Pilot Maker

Strategia w barwie magenta

Systematyzując swoje zaangażowanie w innowacyjność, Tauron powołał do życia spółkę celową Tauron Magenta, która będzie jednym z ważniejszych elementów realizacji, przyjętej we wrześniu ubiegłego roku, strategii marki. Obok współpracy ze start-upami Tauron Magenta zajmie się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną. Zgodnie z założeniami nowy podmiot będzie narzędziem do integracji działań prowadzonych w poszczególnych spółkach grupy Tauron na rzecz realizacji wspólnych strategicznych celów. Jest również naturalnym rozszerzeniem grupy o hub innowacji stymulujący realizację przełomowych technologii dla klientów Tauronu.

Tauron już teraz wyróżnia się na rynku nowoczesnych rozwiązań produktowych. Pierwsi wprowadziliśmy usługę elektryka i serwisanta, która się cieszy dużą popularnością. Już teraz szukamy jednak rozwiązań przyszłościowych. Chcemy być kojarzeni z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digital, smart home, i efektywnością energetyczną – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Energia pod kontrolą

Przyszłościowe rozwiązania Tauronu to nie tylko szeroko zakrojone projekty i plany na przyszłość. Spółka już dziś chwali się efektami pierwszych realizacji, które – co podkreślają przedstawiciele marki – rzutują na codzienność Polaków i po prostu ułatwiają życie.

Tauron Dystrybucja, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, udostępniła nową funkcjonalność, która pozwala na zdalną aktywację bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego w inteligentnym liczniku energii elektrycznej. Nowa funkcjonalność sprawia, że dane dotyczące aktualnego zużycia energii są przesyłane bezpośrednio z licznika na domowe urządzenie odbiorcze (HAN – ang. Home Area Network), a tym samym dają możliwość bieżącego monitoringu zużycia domowej energii.

Usługa HAN Tauron AMIPlus umożliwia dostęp do danych z inteligentnego licznika energii elektrycznej co 30 sekund. Na tej podstawie urządzenia sieci HAN „budują” profil obciążenia danego gospodarstwa domowego, a zdalne zarządzanie urządzeniami i dostęp do danych z licznika energii elektrycznej poprawiają bezpieczeństwo.

Oprócz wglądu w zużycie energii elektrycznej Tauron inwestuje w zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw. Grupa rozpoczęła testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii, jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod numer alarmowy.

Sukcesy mają zapewnić Tauronowi nie tylko innowacje, lecz także – czy też przede wszystkim – współpraca. Zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim spółka wykorzystuje zarówno własne doświadczenie, jak i potencjał merytoryczny partnerów. Wśród tych ostatnich są m.in. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska i spółki sektora energetycznego, co nadaje realizacjom marki Tauron wymiar prawdziwego patriotyzmu gospodarczego.