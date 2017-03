To wspólny interes Grupy Wyszehradzkiej, by ta część Europy miała spójną politykę związaną z innowacjami. Musimy postawić na innowacje i na pewno nie może być tak, że pewien kapitał ludzki nie jest inwestowany w naszym kraju, w tej części Europy. Musimy postawić na innowacje jeszcze bardziej niż do tej pory – komentował na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Szernefaker, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej „Central Eastern Europe Innovators Summit” z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczyna się w Warszawie.

W ramach szczytu Grupy Wyszehradzkiej we wtorek i środę będzie spotkanie liderów V4 z liderami innowacji. Będzie specjalny park technologiczny. To wspólny interes Grupy Wyszehradzkiej, by ta część Europy miała spójną politykę związaną z innowacjami. Musimy postawić na innowacje i na pewno nie może być tak, że pewien kapitał ludzki nie jest inwestowany w naszym kraju, w tej części Europy. Musimy postawić na innowacje jeszcze bardziej niż do tej pory – mówił Paweł Szernefaker.

CZYTAJ TEŻ: Paweł Szernefaker, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera na antenie PR24 o Kongresie Innowatorów

W jego trakcie zostaną zaprezentowane start-upy z państw V4. Gośćmi specjalnymi Kongresu będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentować będzie Beata Szydło, Węgry – Viktor Orban, Słowację – Robert Fico i Czechy – Bohuslav Sobotka. Szefowie rządów wezmą udział w jednym z paneli Kongresu.

Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, start-upów i organizacji pozarządowych.

Źródło: PolskieRadio24, Polityce.pl, sek