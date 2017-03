Polska gospodarka od kilku lat jest jedną z najlepiej zrównoważonych pod względem makroekonomicznym wśród gospodarek europejskich. Dalej się rozwija, czego wynikiem jest wciąż obniżające się bezrobocie i ustabilizowana sytuacja jeśli chodzi o ceny, chociaż te zaczynają powoli rosnąć.

Oprócz tego sytuacja przedsiębiorstw – które uzyskują znakomite wyniki finansowe – jest bardzo dobra.

– W ostatnim roku mięliśmy do czynienia z wprowadzeniem pewnych kroków w zakresie polityki społecznej, które obciążają budżet – powiedział Marek Belka, profesor nauk ekonomicznych – Jednym z nich jest program 500+, a drugim obniżenie wieku emerytalnego, którego skutki budżetowe zaczną narastać od tego roku. Finansowanie tych zamierzeń jest trudne. Ma odbywać się za pomocą poprawienia ściągalności podatków, przede wszystkim VAT-u, co zapewne do pewnego stopnia się uda. Uważam, że jeśli będziemy chcieli utrzymać dyscyplinę budżetową, która leży w naszym długofalowym interesie, to trzeba będzie podnieść podatki – podsumował Belka.

eNewsroom.pl/ as/