Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" rozpoczął się przed godz. 10 we wtorek w Warszawie. Mają wziąć w nim udział m.in. premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane start-upy z państw V4.

Gośćmi specjalnymi Kongresu będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy przybyli do Warszawy na szczyt V4. Polskę reprezentować będzie Beata Szydło, Węgry - Viktor Orban, Słowację – Robert Fico, a Czechy - Bohuslav Sobotka. Szefowie rządów wezmą udział w jednym z paneli Kongresu.

W trakcie Kongresu premierzy krajów V4 mają również podpisać "Deklarację Warszawską" dotyczącą innowacyjności naszego regionu. Przewiduje ona m.in. pomoc dla innowacyjnych firm, start-upów, wspieranie konkurencyjności oraz transformacji cyfrowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Sygnatariusze deklaracji zobowiążą się m.in. do promowania na arenie międzynarodowej naszego regionu, jako centrum badań i innowacji oraz do współpracy w obszarach, w których można wyróżnić wspólne interesy. A także do zacieśniania współpracy dot. badań, technologii, innowacji i cyfryzacji, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych.

Na Kongres zaproszono m.in. przedstawicieli innowacyjnych firm z krajów V4, start-upów i organizacji pozarządowych.

Kongres rozpoczął się od wystąpienia wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Gosćmi są także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Gościem jest także prof. Mariana Mazzucato z Uniwersytetu Sussex, autorka książki "Przedsiębiorcze Państwo", w której wyjaśnia, dlaczego państwo powinno być aktywne w gospodarce, jaką rolę na rynku powinno odgrywać oraz dlaczego to wszystko jest ważne z perspektywy innowacyjności gospodarki. Przedmowę do polskiego wydania napisał wicepremier Morawiecki.

PO indywidualnych wystapieniach Mateusz Morawiecki wraz z prof. Mariana Mazzucato biorą udział we wspólnej debacie.

Aktualnie trwają debaty w bloku paneli Gospodarka.

Ponadto, podczas imprezy wystąpią także prezes YouTube Susan Wojcicki czy prof. Linnar Viik, członek Rady e-Government Estonii i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Podczas Kongresu, w Parku Innowacji, swoje stoiska będą prezentować start-upy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak poinformował PFR, wśród nich znajdą się m.in. projekt HyperPoland – polski pomysł stworzenia superszybkiej kolei hyperloop, który podczas Hyperloop Design Weekend w Teksasie zdobył duże uznanie, jako jeden z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych. Ponadto, wśród wystawców znajdą się takie projekty jak: Autenti.com - platforma do akceptacji dokumentów drogą elektroniczną, która ma usprawnić ich elektroniczny obieg; Bivrost, który tworzy oprogramowanie i sprzęt umożliwiające odtwarzanie i streamingowanie wideo w 360 stopniach; Abyss Glass z Katowic tworzący lustra, które będą działać, jak ekran tabletu lub smartfona.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Pełny program Kongresu jest dostępny pod adresem: http://ceeinnovatorssummit.pl/#program

PAP, sek, rb