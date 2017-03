Tauron Dystrybucja, dostarczający prąd do ok. 5,4 mln odbiorców w południowej Polsce, przeznaczy w tym roku blisko 1,8 mld zł na inwestycje modernizacji i rozwoju sieci oraz infrastruktury energetycznej - podała we wtorek firma, największy w kraju dystrybutor energii.

">Obejmują one prace na sieciach wysokich, średnich i niskich napięć. Te największe pozwalają na rozwój aglomeracji miejskich, rozwój terenów inwestycyjnych oraz na dostawę energii na coraz wyższym poziomie i ograniczenie awaryjności sieci energetycznych - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie prasowym, prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Planowane inwestycje mają zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej m.in. poprzez ograniczanie strat przesyłanej energii, automatyzację pracy sieci czy rozwój diagnostyki sieciowej. Inwestycje służą też przyłączaniu do sieci nowych klientów i poprawie jakości działania sieci.

W tym roku Tauron Dystrybucja planuje m.in. budowę stacji elektroenergetycznych Kurkowa we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) i Stróża (woj. małopolskie) wraz z liniami zasilającymi wysokiego i średniego napięcia, budowę linii kablowej wysokiego napięcia między głównym punktem zasilającym Lubocza a Niepołomicami (woj. małopolskie), modernizację linii wysokiego napięcia relacji Siersza-Olkusz (woj. małopolskie), modernizację stacji Brynów (woj. śląskie), Nowotki (woj. małopolskie), oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej fabryki Daimler w Jaworze, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kontynuowana będzie także przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Przybków-Kąty Wrocławskie-Klecina, która pozwoli na przyłączenie do sieci farmy wiatrowej w gminie Gromadka (woj. dolnośląskie) oraz budowa stacji elektroenergetycznej Tucznawa Strefa (woj. śląskie), pozwalającej na przyłączenie obiektów działających na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie roku zakończy się również budowa stacji elektroenergetycznych: Zabrze, Płaskowicka (woj. śląskie), Kalinówka (woj. dolnośląskie) oraz centrów zarządzania siecią w Krakowie i Wrocławiu, dzięki którym możliwe będzie szybsze i skuteczniejsze reagowanie służb w sytuacjach awaryjnych, gdy występują przerwy w dostawach prądu.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 258 tys. km linii energetycznych na obszarze 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 45 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,4 mln klientów.

SzSz(PAP)