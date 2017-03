Transakcje eksportowe są immanentną cechą działalności polskich przedsiębiorców. Powinni oni korzystać z możliwości eksportu. Zeszłoroczny spadek jego dynamiki w stosunku do 2015 roku ma charakter incydentalny. Szacujemy, że w 2017 roku i kolejnych latach ta tendencja będzie stabilna, na poziomie 6%.

– Głównymi rynkami są kraje rozwinięte Europy Zachodniej – powiedział Jarosław Jaworski, prezes Coface – Polska jest bardzo mocno uzależniona od eksportu na rynek niemiecki. Zagrożenia, jakie mogą się pojawiać, to zwiększanie protekcjonizmu w tamtych krajach. Wygrana Marine Le Pen w wyborach we Francji może być niebezpieczna dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy powinni intensywnie myśleć o dywersyfikacji eksportu i szukać nowych rynków. Są to głównie rynki azjatyckie, gdzie sytuacja przedsiębiorców jest dość dobra, ale łączy się też z rozsądną dynamiką wzrostu. Możliwości eksportowe i korzystny bilans płatniczy firm zapewniają takie kraje jak Indie, Indonezja czy Filipiny – dodał Jaworski.

