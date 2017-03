Przedsiębiorcy oczekują pewności obrotu gospodarczego – dlatego należy stworzyć ramy prawne, które zapewniałyby stabilizację ekonomiczną i pobudzały do dalszych innowacji.

– Przełoży się to na wpływy do budżetu i wszystkie elementy, na których zależy całemu państwu – w tym Ministerstwu Finansów i Rozwoju – powiedział Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Myślę, że element związany z dalszym rozwojem innowacyjności jest o tyle kluczowy, że jest on wpisany w „Plan Morawieckiego”. To powinno przyświecać potencjalnym działaniom regulacyjnym – ocenił Pączka.

eNewsroom.pl/ as/