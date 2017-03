Kraje Grupy Wyszehradzkiej mają wiele do zrobienia, aby stać się europejskim centrum innowacji – wynika z raportu, opracowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który został przedstawiony podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Innowatorów.

Przed krajami Grupy Wyszehradzkiej, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w trakcie transformacji od gospodarki komunistycznej do gospodarki rynkowej, kolejne wyzwanie.

Nasze gospodarki muszą przejść kolejną transformację – aby sprostać wyzwaniom rewolucji technologicznej – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Zwrócił uwagę, że wspólnie mamy wielką szansę na sukces. Kraje Grupy Wyszehradzkiej to łącznie 13 gospodarka świata, o populacji 60 mln osób, z wielką liczbą osób wykształconych (blisko ¼ populacji ma wyższe wykształcenie, a wśród osób poniżej 30 roku życia ten odsetek mocno przekracza 30 proc.).

Kluczowe elementy systemu innowacji to przedsiębiorcy, system finansowania innowacyjności, zasoby ludzkie, otoczenie prawne i obszar badań i rozwoju – wyliczył Borys podczas prezentacji raportu.

W krajach Grupy Wyszehradzkiej mamy bardzo dużo małych firm i niewiele firm dużych. Taka sytuacja nie sprzyja finansowaniu innowacji, jako że to wielkie firmy stać na to, aby wykładać pieniądze na badania. Konieczne są więc takie działania, aby udało się przeskoczyć ten etap, na który firmy z Zachodu Europy miały wiele lat i umożliwić firmom z regionu szybką ekspansję za granicą.

Kolejny kluczowy etap to finansowanie innowacji. Ten rynek rośnie, mamy coraz więcej funduszy Venture Capital (VC), ale ten rynek jest niekompletny. Widać lukę przy drugiej czy trzeciej rundzie finansowania. Tę lukę chcemy zapełnić poprzez rozwój funduszy VC. Dodatkowo – ważne są takie zmiany w systemie podatkowym, aby stał się on przyjazny dla tych instytucji i aby mogły one działać w krajach naszego regionu, a nie na siedzibę wybierały Londyn – powiedział Borys.

Zwrócił uwagę na konieczność rozwoju sieci aniołów biznesu, czyli biznesmenów z doświadczeniem i środkami, którzy nie tylko są gotowi inwestować w nowe firmy, ale także często wspierają młodych przedsiębiorców swoim doświadczeniem. Obecnie W UE aż 40 proc. środków na finansowanie start-upów pochodzi od takich właśnie organizacji.

Problemem, z jakim stykają się kraje regionu, jest odpływ najbardziej wartościowych osób, naukowców i wynalazców, jako że różnica w zarobkach na niekorzyść krajów V4 sprawia, że są oni skłonni do wyjeżdżania za granicę. Tutaj jednym ze sposobów może być współpraca regionalna, ale również konieczne jest tworzenie warunków, które wspomogą pozostawanie takich osób w krajach V4. Poza tym konieczne jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój. W innych krajach UE struktura finansowania badań i rozwoju wygląda tak, że 2/3 nakładów pochodzi od prywatnych firm, 20 proc. to badania finansowane przez uniwersytety, a reszta to wydatki publiczne.

Konieczna jest ciężka i wytężona praca, aby tę sytuację zmienić. Abyśmy jako kraje V4 dołączyli do grona liderów innowacji. Jesteśmy na początku budowy gospodarki innowacyjnej, ale widać już dobry trend, wydatki na badania i rozwój rosną w tempie kilkunastu procent rocznie, poprawia się także otoczenie regulacyjne – ocenił Paweł Borys.

Zwrócił on jeszcze uwagę, że kraje V4 jak do tej pory wydały 5 jednorożców, czyli start-upów, których wartość rynkowa osiągnęła poziom 1 mld dolarów.

Chcielibyśmy, aby takich firm było 15 i więcej. Dlatego też tworzymy największą w regionie platformę do finansowania innowacji, która będzie dysponować 700 mln dolarów, i która poza Polską może inwestować także w innych krajach naszego regionu – dodał prezes PFR.

MS, rb, sek