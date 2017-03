Po Brexicie Wielka Brytania nadal pozostanie ważnym partnerem handlowym dla Polski - zadeklarował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki we wtorek w TVP Info.

Wyjście Wielkiej Brytanii (z UE - PAP) na pewno będzie procesem kilkuletnim. To jest bardzo ważny dla nas partner handlowy i to się nie zmieni, bo Wielka Brytania chce być krajem otwartym, wręcz zasygnalizowano, że chcieliby jeszcze bardziej poszerzyć zasadę wolnego handlu. Więc od tej strony nie ma dla nas obaw, budżetowo myślę, że też się dogadamy - powiedział Morawiecki. Jest ważne dla nas, żeby wyjście Wielkiej Brytanii nie odbiło się jakoś dramatycznie dla całej Unii Europejskiej, ponieważ stabilność Unii Europejskiej jest dla nas wartością i my jesteśmy tą formacją polityczną, która dba o całość, o stabilność Unii Europejskiej - przekonywał Morawiecki.

Jak mówił, musimy "w sposób stonowany" potraktować wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty i stabilizować sytuację.

Zapytany, co by się stało, gdyby przykładowo po dwóch latach Wielka Brytania zdecydowała, że nie chce się dorzucać do wspólnego budżetu, Morawiecki odpowiedział: „To jest sytuacja trudna do wyobrażenia, ponieważ dzisiaj dwa kraje, które najbliżej przypominają status Wielkiej Brytanii za parę lat, czyli Norwegia i Szwajcaria, wkładają 80-70 proc. tego, co średnio wkłada Wielka Brytania, oczywiście na głowę mieszkańca". Jego zdaniem ryzyko tego, że Wielka Brytania nie będzie chciała wpłacać do unijnego budżetu po Brexicie jest niewielkie.

Ja raczej patrzę na to, żeby nie doszło do jakiejś daleko idącej destabilizacji, protekcjonizmu, który by rzeczywiście zaburzył funkcjonowanie jednolitego rynku i jestem tutaj raczej optymistą - konkludował.

Na podst. PAP