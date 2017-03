Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz resort rozwoju uzgodniły projekt uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) - poinformował we wtorek PAP wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Dodał, że projekt m.in. określa kompetencje poszczególnych resortów odnośnie inwestycji.

Decyzja kierunkowa co do budowy tego lotniska została podjęta. Pracujemy już nad tym. Trzeba pamiętać, że to jest przedsięwzięcie na wiele lat - powiedział Szmit.