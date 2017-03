Wypowiedź szefa UOKiK Marka Niechciała o oddzielnych wydziałach w sądach dla frankowiczów zaskakuje, bo taki ruch czyniłby jedną grupę bardziej uprzywilejowaną – uważa Związek Banków Polskich. Osób, które mają kłopoty z obsługą kredytów jest trzy razy więcej wśród złotówkowiczów – dodaje.

Podczas wtorkowej konferencji szefowie ZBP zostali zapytani o pomysł prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała, by utworzyć w sądach oddzielne wydziały do spraw związanych z kredytami walutowymi.

Ta wypowiedź prezesa Niechciała jest zaskakująca, bo w demokratycznym państwie prawa, gdzie mamy do czynienia ze stosunkami cywilno-prawnymi, obowiązuje zasada równego traktowania, która wynika wprost z konstytucji - powiedział wiceprezes ZBP Jerzy Bańka. "Pomysł zawiera w sobie element uprzywilejowania jednej ze stron, a to przypomina, przeszłe na szczęście, czasy sądów doraźnych - ocenił.

Prezes UOKiK Marek Niechciał w niedawnej rozmowie z PAP powiedział, że można rozważyć, czy nie stworzyć specjalnych wydziałów w sądach, zajmujących się kredytami walutowymi, z uwagi na złożoność spraw. Stworzenie takich wydziałów mogłoby, zdaniem Niechciała, wpłynąć np. na jednolitość orzecznictwa.

Zwrócił uwagę, że istnieje np. sądownictwo wojskowe, a "z punktu widzenia całości państwa, tego rodzaju sądownictwo konsumenckie ma na pewno większy sens, niż wojskowe".

Szefowie ZBP na wtorkowej konferencji prasowej pytani byli także o stosunek do propozycji regulacyjnych ws. kredytów frankowych, przygotowanych przez Komitet Stabilności Finansowej i przedstawionych prezydentowi przez prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że związek czeka na przedstawienie tych propozycji opinii publicznej, zgodnie z zapowiedzią prezesa NBP, a wtedy się do nich ustosunkuje.

Jest zgoda co do tego, że nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a także prawnego dla wielkiej, rozległej interwencji prawnej w tym obszarze - zaznaczył. "Jest przyzwolenie opinii publicznej, by udzielić w jakiejś formie wsparcia i zachęty do ewentualnego przewalutowania tych kredytów dla osób słabszych ekonomicznie - dodał.