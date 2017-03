Legimi rośnie błyskawicznie na zagranicznych rynkach. W Niemczech i Chinach to liczący się gracz.

Zanim Legimi zdecydowało się na zagraniczną ekspansję, musiało stworzyć technologię odpowiednią do swoich eksportowych planów. Mikołaj Małaczyński, prezes i współzałożyciel Legimi, mówił podczas kongresu CCE Innovators Summit, czym się kierował wybierając za cel swojej ekspansji dwa wielkie kraje.

Legimi to pierwsza w Polsce spółka sprzedająca e-booki oraz rozwijające technologie dla branży e-książek. Od 2016 roku Legimi, poza Polską, działa również w Chinach i Niemczech. Ten start-up, założony w 2006 roku, w ciągu kilku lat rozwinął skrzydła na największych globalnych rynkach.

Mikołaj Małaczyński mówił, jak Legimi tworzyło swoją koncepcję ekspansji zagranicznej. Najpierw na celowniku znalazły się Stany Zjednoczone, ale po analizie kosztów wejścia na ten rynek, firma zrezygnowała z tych planów. USA zostały zastąpione przez Niemcy, a potem dołączyły do nich Chiny. Zespół tworzący Legimi startował w międzynarodowych liczących się w branży konkursach, za wygrane 5 tys. dolarów kupiono sprzęt, a za resztę, która została z tej kwoty – bilet na największą imprezę wystawienniczą branży wydawniczej w Nowym Jorku.

Małaczyński mówił, jak dużym wsparciem były nawiązane tam kontakty, które pomogły im w rozwoju biznesu. Rekomendacje od liczących się ludzi w branży to jeden z ważniejszych elementów sukcesu spółki. Legimi miała się zresztą czym pochwalić: Małaczyński został uznany w rankingu miesięcznika Brief za jedną z 50. najbardziej kreatywnych osób w biznesie w 2014 roku. Prezes Legimi znalazł się również w gronie 100 liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100.

O Kongresie Innowatorów 2017 czytaj tutaj:

KONGRES INNOWATORÓW 2017: Politycy, przedsiębiorcy i start-upowcy na spotkaniu w Warszawie

KONGRES INNOWATORÓW 2017: Wsparcie transformacji cyfrowej i pomoc startupom w "Deklaracji Warszawskiej"

KONGRES INNOWATORÓW 2017: Energia innowacji

KONGRES INNOWATORÓW 2017: Region bardzo innowacyjny

SK, rb, sek