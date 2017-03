Aktualnie obowiązujący system w formie bramek jest wielką bolączką kierowców. Zwłaszcza w godzinach szczytu bramki autostradowe stanowią blokadę wstrzymującą ruch i tworzącą korki. Jednocześnie wdrożony system poboru opłat nie zapewnia odpowiedniej jakości informacji dla instytucji publicznych w celu poprawy bezpieczeństwa, kontroli przewozu ładunków niebezpiecznych lub uszczelnienia systemu podatkowego. Dlatego powstał pomysł na wprowadzenie nowych winiet elektronicznych przygotowanych we współpracy Comarch Polska z Orange Polska.

Rozwiązanie Polska Winieta polega na skanowaniu numerów rejestracyjnych w celu skontrolowania pojazdów przy jednoczesnym przejściu z klasycznego OBU na aplikację mobilną, umożliwiającą dokonywanie opłat przez klientów indywidualnych. To korzyść dla kierowców. Mogą kontynuować jazdę bez potrzeby przerywania jej w punktach poboru opłat. Konsorcjum Comarch Polska, Orange Polska oraz Integrated Solutions wraz z BT Signaal, firmą specjalizującą się w systemach Inteligentnego Transportu, rozwija technologię, która wpisuje się w kierunek mobilności jako usługi (Mobility as a Service).

Założeniem projektu jest poprawienie funkcjonowania infrastruktury drogowej i miejskiej, usprawnienie ruchu pojazdów (free flow), wprowadzenie dodatkowych usług dla użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Projekt jest odpowiedzią na dynamikę procesów rozwoju gospodarczego, urbanizacji oraz rosnących wyzwań zapewnienia bezpieczeństwa. Od strony technologicznej stanowi połączenie czterech procesów: automatyzacji, systemu gromadzenia danych, analityki i optymalizacji.

Z punktu widzenia administracji publicznej aplikacja mobilna pozwoli znacznie skrócić czas potrzebny na załatwianie formalności związanych z poborem opłat. Rozwiązanie usprawni także zarządzanie komunikacją zbiorową w miastach, płatnymi strefami parkingowymi oraz ruchem ulicznym.

Jak działa Polska Winieta?

Pojazd zarejestrowany w systemie jest identyfikowany za pomocą specjalnej kamery LPR, która odczytuje numery tablic rejestracyjnych i przesyła je do systemu centralnego. Jednocześnie wykorzystywane są technologie GSM i GPS, które umożliwiają dostarczenie zupełnie nowych funkcjonalności i usług. Aplikacja mobilna pozwala kierowcom na sprawdzenie informacji o ważności ich konta i wysokości opłat, które muszą być wniesione np. za wjazd do centrum miasta czy opłaty za autostradę lub parking. Po zweryfikowaniu właściciela pojazdu do centralnego systemu kontroli trafia informacja o transakcji oraz należności pobieranej z konta. Dodatkowo istnieje możliwość wystawienia faktury lub polecenia zapłaty za nieuprawnione skorzystanie z usług. Dzięki temu pobieranie opłat jest skuteczne i proste, a niepożądane zachowania kierowców są zredukowane do minimum.

Każdy użytkownik może się zarejestrować w systemie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wprowadzi dane rejestracyjne swojego samochodu oraz skorzysta z bezpiecznego systemu płatności elektronicznej, przelewając środki na swoje konto lub wprowadzając dane swojej karty kredytowej. Po uzupełnieniu tych informacji, wjeżdżając na autostradę, parking lub do centrum miasta z dedykowaną aplikacją, system automatycznie rozpozna auto na wjeździe, zweryfikuje w systemie wszystkie dane i naliczy odpowiednią opłatę. Przy wyjeździe system ponownie rozpozna numer tablicy rejestracyjnej i na tej podstawie obciąży konto odpowiednią opłatą lub ściągnie należność z zarejestrowanej karty kredytowej. Użytkownik za każdym razem otrzyma w aplikacji wiadomość o czasie przejazdu, postoju oraz naliczonych opłatach. Oprócz tego z poziomu aplikacji może przeglądać historię swoich opłat.

Dodatkowo w przypadku samochodów ciężarowych wykorzystanie terminali zarządzających kokpitem auta daje wiele korzyści istotnych z punktu widzenia interesów państwa. Przejście z archaicznych OBU na aplikację mobilną zapewni możliwość adresowania potrzeb związanych z bezpieczeństwem antyterrorystycznym i kontrolą przewozu towarów niebezpiecznych lub akcyzowych. Umożliwi także pozyskanie dodatkowych danych dla organów kontroli podatkowej i skarbowej oraz innych organów państwowych.

Recepta na zatłoczone parkingi w mieście

Uzupełnieniem wspomnianego rozwiązania jest również technologia nawigacji na wolne miejsca parkingowe.

Zastosowanie systemu dynamicznej informacji parkingowej zmniejsza ryzyko powstawania zatorów drogowych, wspiera wprowadzanie efektywnej komunikacji zbiorowej w miastach poprzez płynne przekierowywanie ruchu na parkingi zamknięte, np. P+R oddalone od centrów miast, czy atrakcji turystycznych z możliwością przesiadki na komunikację zbiorową.

Połączenie tego rozwiązania z systemem wykorzystującym automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych tworzy kompleksowe rozwiązanie, które na co dzień może znacznie ułatwić kierowcom poruszanie się po drogach oraz wnoszenie opłat za parkingi czy za wjazd do centrum miast.

Projekt wykorzystuje największą w Polsce infrastrukturę techniczną wspierającą świadczenie usług z zakresu transmisji, przechowywania i przetwarzania danych, którą dysponuje Orange Polska. Z kolei wsparcie firmy Integrated Solutions dostarcza kompetencje do kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT.

Polską technologią zainteresowana jest Europa

Opisane rozwiązanie jest nowatorskie i bardzo elastyczne, dzięki czemu jego wdrożeniem są zainteresowane inne kraje, m.in. Francja. Jednym z decydujących argumentów są niskie koszty poboru opłat drogowych. Idea systemu opiera się na założeniu, że informacje są zbierane, przetwarzane i zarządzane w oparciu o numer rejestracyjny pojazdu, wspierane przez aplikacje oparte o technologie GPS. Wysoki poziom samoobsługi systemu pozwala na redukcję kosztów operacyjnych, czyniąc z niego jedno z najbardziej konkurencyjnych rozwiązań na rynku i przyczyniając się do optymalizacji mobilności społeczeństwa oraz poprawy jakości usług transportowych przy jednoczesnym adresowaniu kluczowych wyzwań stojących przed nowoczesnym państwem.