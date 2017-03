Kolejna idea, która zmieni świat, może narodzić się gdziekolwiek – również w Europie Środkowej - niezbędne są jednak warunki, które pozwolą przedsiębiorcom i twórcom rozwijać się i wykorzystać własny potencjał - powiedziała prezes YouTube Susan Wojcicki we wtorek w Warszawie.

Wszyscy premierzy zadeklarowali w zapisach Deklaracji Warszawskiej chęć i zobowiązanie do pogłębienia współpracy w zakresie badań, rozwoju i rynku cyfrowego - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wskazała, że Deklaracja otwiera drogę do innowacji.