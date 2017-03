Chcemy stworzyć ekosystem innowacyjności tak, żeby budować możliwość tworzenia nowych, wspaniałych pomysłów i jednocześnie łączyć to z nauką i gospodarką. To nasz cel. Myślę, że Grupa Wyszehradzka, wszystkie nasze państwa mogą stać się już niedługo symbolem innowacyjności. Grupa Wyszehradzka jako start-up Europy – całkiem nieźle to brzmi — mówiła podczas wystąpienia poprzedzającego debatę szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej na Kongresie Innowatorów premier Beata Szydło.

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że region Europy Środkowo-Wschodniej ma wszystkie potrzebne warunki do tego, aby budować silną i stabilną gospodarkę.

Mamy odwagę, młodość, energię, bezpieczeństwo. To potrzebne czynniki mu temu, abyśmy mogli budować stabilną gospodarkę. Dla polskiego rządu innowacyjność, przedsiębiorczość stają się symbolem. SOR, strategia gospodarcza, którą realizuje w tej chwili polski rząd oparta jest m.in. na takich założeniach. Tworzymy dobre warunki jako państwo dla przedsiębiorców, stwarzamy system, w którym mogą działać i budować swoje firmy, realizować swoje marzenia. Łączymy to z nauką, a potem mamy nadzieję i wiemy, że będzie to dobrze oddziaływało na gospodarkę —zaznaczyła.

Kiedy spotkaliśmy się w Krynicy, rozmawialiśmy, że można spróbować zbudować płaszczyznę, która będzie nas łączyła również na innych poziomach. Wzięłam udział w spotkaniu innowatorów i ustaliliśmy, że zorganizujemy spotkanie innowatorów Grupy Wyszehradzkiej i dzisiaj staje się to faktem. Wierzę, że nie jest to pierwszy i ostatni kongres, ale to kongres, który rozpoczyna pewien trend. Chcemy, aby nasze państwa dawały przykład innym, chcemy stworzyć ekosystem dla innowacyjności, aby dawać możliwość tworzenia nowych pomysłów—podkreśliła premier Polski.

Prowadzący panel dyskusyjny redaktor naczelny tygodnika „wSieci” Jacek Karnowski podkreślił, że państwa Grupy Wyszehradzkiej razem stanowią ogromną siłę. Przykładem jest chociażby łączne PKB, które sięga 2/3 PKB Rosji. Jacek Karnowski pytał przywódców V4 o pomysły na stworzenie szczególnego klimatu dla innowacyjności i wyrwanie się z pułapki średniego wzrostu.

Po kilkunastu miesiącach rządów, którym mam zaszczyt kierować, wskaźnikigospodarcze pokazują, że obraliśmy dobry kierunek i dobrą drogę. Że nie pomyliśmy się w diagnozie i w doborze narzędzi. Oczywiście, przed nami długa droga, aby ten plan spełnił się, abyśmy mogli powiedzieć, że wszystkie jego założenia są spełnione, że ta szansa dla Polski, którą daje Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, postawienie na gospodarkę, że ta szansa zostaje spełniona —mówiła szefowa rządu.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafią się w kluczowych sprawach połączyć i znaleźć kompromis. Wielu wprawia w zdumienie, że jesteśmy wstanie zrobić razem coś wielkiego. Charakteryzuje nas w tym regionie, to że jesteśmy ludźmi, którzy są blisko ludzkich spraw. Innowacyjność powinna stać się symbolem Grupy Wyszehradzkiej —podkreśliła.

Wiktor Orban podkreślił, że Europa traci konkurencyjność. Europa traci swoją konkurencyjność. Dzisiaj polityka musi być bardziej innowacyjna. Grupa Wyszehradzka jest wstanie odnowić Unię Europejską. Kontakt pomiędzy państwem a gospodarką nie do końca działa. Potrzebne są zmiany, stare struktury państwowe są stare, abyśmy byli rajem musimy znaleźć nowy system kontaktów pomiędzy państwem i zarządzaniem innowacyjną gospodarką —mówił.

Zdajemy sobie sprawę, że źródło potencjału naszego kraju nie opiera się na innowacjach, Musimy sprawić, że podstawowa część będzie opierać się na nauce, badaniach i innowacjach. Unia chce działać wspólnie, ale są kraje, które chcą iść szybciej, uważajmy, żeby ktoś nas nie wykluczył. Grupa Wyszehradzka powinna zwiększyć współpracę z państwami gdzie innowacje stoją na najwyższym poziomie m.in. z Koreą Południową czy Japonią —zaznaczył z kolei premier Słowacji Robert Fico.

Premier Czech Bohuslav Sobotka podkreślił, że konkurencyjność nie leży w taniej sile roboczej.

Jestem przekonany o tym, że będziemy konkurencyjni jako Grupa Wyszehradzka. Nie możemy opierać konkurencyjności na niskich płacach. Musimy ją oprzeć na wykwalifikowanej sile roboczej, musimy dać ludziom bardzo dobre wykształcenie. Powinniśmy wymienić nasze doświadczenie w systemów szkolnictwa. Istotne jest, aby zagwarantować średnim i małym firmom odpowiednie środowisko prawne —podkreśli.

Premier Szydło nawiązała także do podwyższenia oceny perspektyw polskiej gospodarki przez agencję ratingową Moody’s. Wczorajszy wzrost wskaźników dla Polski – ogłoszony przez jedną z instytucji – pokazuje, że jesteśmy wreszcie docenieni na zewnątrz. To nie bierze się z niczego, tylko potwierdzone jest to efektami gospodarczymi. Niższe bezrobocie, które odnotowywaliśmy od czasów transformacji, zwiększenie zarobków, wychodzenie z biedy. To programy, które myśmy wprowadzili i które zaczynają działać —mówiła premier na Kongresie Innowatorów.

Prowadzący debatę Karnowski pytał premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, czy są pomysły jak wyrwać się z pułapki średniego wzrostu. Wiktor Obrna podkreślił, że Węgry rozpoczynały z bardzo słabej pozycji.

Zaczęliśmy w słabej kondycji. W 2008 roku mieliśmy ogromny kryzys gospodarczy i większość liderów europejskich odebrała go jako kryzys koniunkturalny, a moje podejście było takie, że był to kryzys strukturalny, ponieważ utraciliśmy konkurencyjność. Jeżeli będziemy odpowiadać na obecne problemy w taki sam sposób, co przez ostatnie lata, to nic nie zmienimy. Potencjał Polski jest większy niż Węgier, bo Polska ma większy rynek. Na Węgrzech wyszliśmy z kryzysu finansowego, właściwe na wyciągnięcie ręki mamy pełne zatrudnienie, ale zatrzymała się dynamika wzrostu na 3 proc. Teraz myślimy, jak wskoczyć na poziom 5 proc? Starymi metodami tego nie osiągniemy. Jeżeli nie staniemy się bardziej innowacyjni niż Zachód, to go nie wyprzedzimy. Zawsze lepiej być średnio rozwiniętym krajem, niż być pod sowieckim jarzmem —mówił Orban.

Z kolei premier Słowacji pytany o efekt wprowadzenia Euro w jego kraju, przyznał, że Słowacy widzą więcej plusów niż minusów.

Szanuję tempo każdego unijnego kraju, jeżeli chodzi o tempo wprowadzenia wspólnego europejskiej waluty. W imieniu Słowacji mogę przyznać, że wprowadzenie wspólnej euro było dla nas dobre. Widzimy więcej korzyści związanych z Euro niż minusów — przyznał premier Fico.

Premier Szydło zaznaczyła, ze Grupa Wyszehradzka nie zawsze się ze sobą zgadza.

Nie jest tak, że my się we wszystkim zgadzamy. To jest rzeczą naturalną, że mamy różne interesy. Ale wartością naszej grupy jest to, że jesteśmy – mimo różnic – razem. I pokazaliśmy UE, że można zbudować taki projekt, który jest oparty na myśleniu, które sprowadza się do jednego prostego przesłania: trzeba koncentrować się na sprawach ludzi, obywateli i budować tak przyszłość swojego państwa, regionu, żeby ludzie mieli pracę, dobrze zarabiali, czuli się bezpieczni, mogli myśleć o spokojnym funkcjonowaniu swojej rodziny w kraju. w którym się urodzili i chcą mieszkań. Ten projekt w ten sposób konsekwentnie realizujemy— podkreśliła premier.

Źródło: wPolityce.pl