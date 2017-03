Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali we wtorek podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Deklarację Warszawską. Zobowiązali się w niej do pomocy dla startupów, wsparcia konkurencyjności czy transformacji cyfrowej w krajach V4.

Jak czytamy w Deklaracji Warszawskiej, sygnatariusze tego dokumentu - premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej, zobowiązują się m.in. do zacieśniania współpracy dotyczącej badań, technologii, innowacji i transformacji cyfrowej krajów regionu, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się też do promowania na arenie międzynarodowej naszego regionu jako centrum badań i innowacji oraz do współpracy w obszarach, w których można wyróżnić wspólne interesy.

W dokumencie położono też nacisk na współpracę, której celem jest osiągnięcie przez region V4 przewagi konkurencyjnej w przygotowaniach do uruchamiania usług mobilnych nowej generacji (5G). Podkreślono wagę startupów. Mają one otrzymać pomoc, w tym m.in. wsparcie kapitałowe, by mogły przekształcać się w konkurencyjne firmy. Zobowiązano się też "do podejmowania wspólnych wysiłków w celu promocji innowacyjnych startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej".

Sygnatariusze Deklaracji dostrzegają też konieczność wspierania na poziomie regionalnymi i ogólnokrajowym programów, których celem jest rozwój umiejętności cyfrowych obywateli, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Jak podkreślała w swoim wystąpieniu podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Deklaracja Warszawska "otwiera drogę do innowacji, do tego, aby region Europy Środkowej konkurował śmiało z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata".

Wszyscy premierzy zadeklarowali w zapisach dzisiejszej Deklaracji Warszawskiej, że chcemy i zobowiązujemy się do pogłębienia współpracy w zakresie badań, rozwoju, ale także rynku cyfrowego. Wspólnego, europejskiego rynku cyfrowego. Chcemy promować region wyszehradzki jako miejsce, które tej cyfryzacji jest bliskie" - mówiła. Premierzy zdecydowali się wydzielić odrębną linię finansową w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, która będzie wspierać finansowanie prac badawczo-rozwojowych, wypracowywanych przez grupy badaczy i przedsiębiorców z regionu Grupy Wyszehradzkiej. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie więcej projektów konkurujących z projektami niemieckimi, francuskimi. (...) Mamy nadzieję, że podpisany dzisiaj dokument będzie jednocześnie otwarciem serc i kieszeni ministrów finansów wszystkich państw, do tego, aby ten fundusz w przyszłości zwiększać - podkreślała Emilewicz.

W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego utworzona zostanie specjalna linia na sfinansowanie programu grantów dla organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z formatu Grupy Wyszehradzkiej. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund - IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie.

Nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Do głównych zadań Funduszu należy m.in. budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich. Fundusz prowadzi programy grantowe, stypendialne. W tym roku fundusz dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

W Warszawie od 27 marca do 28 marca 2017 r. odbywa się Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W jego trakcie zostaną zaprezentowane startupy z państw V4. Głównym organizatorem Kongresu jest Polski Fundusz Rozwoju. Na Kongres zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, startupów i organizacji pozarządowych.

Na podst. PAP