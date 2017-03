Great Place to Work w Polsce ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2017. W tym roku pierwsze miejsce we wszystkich 3 kategoriach przypadło firmom informatycznym. W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce zajęła firma Demant Technology Centre, w kategorii firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, liderem została firma Objectivity Bespoke Software Specialists, a wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób, najwyższe miejsce na podium zajął Microsoft Sp. z o.o.

Wszyscy laureaci konkursu zasługują na ogromne uznanie. Mamy świadomość, że nie jest łatwo zakwalifikować się do tego grona, bo konkurs nie należy do łatwych. W procesie oceny trzymamy się twardych kryteriów, a na końcowy wynik największy wpływ ma opinia samych pracowników o firmie” – mówi Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work w Polsce.

Poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach-laureatach konkursu jest niezmiennie wysoki. W tym roku 81 proc. pracowników była skłonna zgodzić się ze stwierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”.

Laureaci tegorocznej, już dziewiątej, edycji konkursu na „Najlepsze Miejsca Pracy” zostali wyłonieni spośród 83 firm przebadanych w minionym roku przez Great Place to Work w Polsce. 43 firmy wzięły udział w badaniu po raz pierwszy.

Z biznesowego punktu widzenia Najlepsze Miejsca Pracy to innowacyjne i dynamicznie rozwijające się firmy, o czym świadczą statystyki. Tegoroczni laureaci odnotowali średnio 66,3 proc. rocznego wzrostu przychodów, a wzrost zatrudnienia wyniósł ponad 55 proc. Wszystkie firm z Listy wprowadziły na rynek w ciągu ostatnich 3 lat nowe produkty lub usługi. Jednocześnie wysoki odsetek kobiet w kadrze menedżerskiej – bliski 40 proc., pokazuje, że są to organizacje nowoczesne, otwarte, w których liczą się przede wszystkim kompetencje pracowników. Efektem takiego zarządzania jest niski poziom absencji i dobrowolnej rotacji. Przy tym wszystkim nie może dziwić fakt, że na rynku pracy jest wielu chętnych do znalezienia swojego miejsca w ich szeregach.