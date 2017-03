Start-upy z całego kraju mogą się zgłaszać do rywalizacji o możliwość prezentacji podczas dziewiątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - spotkania przedstawicieli świata polityki i biznesu.

Wydarzenie to daje młodym przedsiębiorcom możliwość pozyskania inwestorów, nawiązania współpracy z korporacjami, zaistnienia w mediach.

"Korporacje szukają innowacji, a start-upy - możliwości rozwinięcia skrzydeł. Musimy szukać platformy współpracy między jednymi i drugimi. Taka jest właśnie idea organizowania European Start-up Days - wydarzenia, które w zeszłym roku zgromadziło ponad 2 tys. start-upów" - powiedział Dariusz Żuk, prezes Business Link, organizatora European Start-up Days.

Autorzy 100 najciekawszych pomysłów na biznes zgłoszonych do konkursu Start-up Challenge zaprezentują swoje projekty w przeznaczonej dla nich przestrzeni, na bezpłatnych stoiskach przygotowanych przez organizatora. Osiemnastu najlepszych będzie mogło się zaprezentować na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Start-up Days w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek. Zgłoszenia do Start-up Challenge są przyjmowane do 16 kwietnia br.; udział w konkursie jest bezpłatny.

European Start-up Days w tym roku odbędą się w dniach 11-12 maja br. w Katowicach. Pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu w zeszłym roku zgromadziło 2 tysiące uczestników.

Dziewiąta edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w dniach 10-12 maja br. w Katowicach. Trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących ma zgromadzić ponad siedem tysięcy gości z krajów europejskich, Azji i Afryki, reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, przedstawicieli świata polityki i samorządów.

