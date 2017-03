Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Ukrainy w Polsce, to konsekwencja ataku na Konsulat Generalny Polski w Łucku - poinformował resort w środowym komunikacie. Dodano, że polska placówka w Kijowie wystosuje też notę protestacyjną do ukraińskiego MSZ.

W komunikacie potwierdzono, że 29 marca, po północy czasu miejscowego, w budynku Konsulatu Generalnego RP w Łucku doszło do eksplozji.

Dodano w nim, że w związku z incydentem w Łucku nikt nie ucierpiał. "Doszło jedynie do zniszczeń elewacji budynku konsulatu" - czytamy w komunikacie.

Szef biura MSZ Jakub Wawrzyniak poinformował, że wyniki oględzin prowadzone przez wezwane na miejsce służby ukraińskie wykazały, że wybuch spowodował pocisk z granatu.

"W tej chwili oczekujemy i żądamy zapewnienia wzmożonej i skutecznej ochrony wszystkich naszych placówek na Ukrainie oraz jak najszybszego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, przede wszystkim ustalenia i zatrzymania sprawcy bądź sprawców" - podkreślił szef biura MSZ.

Dodał, że z uwagi na prowadzone śledztwo dalszych informacji MSZ nie udziela. Zaznaczył, że podejmowane będą kolejne kroki dyplomatyczne przez resort.

W nocy z wtorku na środę ostrzelana została siedziba polskiego konsulatu w Łucku, na północnym zachodzie Ukrainy - powiedział konsul RP w tym mieście Krzysztof Sawicki. Do ostrzału doszło pół godziny po północy czasu lokalnego (godz. 23.30 we wtorek w Polsce). W tym czasie na terenie konsulatu była jedynie ochrona. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

PAP/ as/