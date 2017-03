Dzisiaj na rynku walutowym dolar umocnił się nieznacznie po wczorajszym spadku wobec złotego.

W ostatnich dniach amerykańska waluta traciła względem złotego, najpierw spadając poniżej 4,0 zł, a wczoraj - przez chwilę - nawet osiągając poziom poniżej 3,90 zł.

Dzisiejsze odbicie jest bardziej efektem obniżek wartości dolara w dniach poprzednich. Wpływ na to miały m.in. dobre dane gospodarcze z Europy oraz nieudana próba odrzucenia przez rząd Donalda Trumpa programu „Obamacare”. Właśnie te obawy, związane z realizacją programu Trumpa spowodowały, że euro zyskiwało w ostatnich dniach względem dolara osiągając poziom 1,09 (EUR/USD) – uważa Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.

Dodaje, że wpływ na osłabienie amerykańskiej waluty miały także wypowiedzi FED z ubiegłego tygodnia o tym, że stopy procentowe będą podnoszone stopniowo. Dostrzega jednak możliwość lekkiego umocnienia amerykańskiej waluty.

Dostrzegam przestrzeń do umocnienia dolara i odrobienia części strat przez amerykańską walutę, szczególnie, że część zapowiadanego przez Donalda Trumpa programu – jak obniżenie podatków – powinna być zrealizowana. Nie będzie to zapewne tak duży wzrost ceny dolara, ale w krótkim terminie - na koniec kwietnia - może zbliżyć się w kierunku 1,06 (EUR/USD). W stosunku do dolara raczej pozostanie poniżej 4,0 zł – uważa Maliszewski.