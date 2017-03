Gotowy jest komplet projektów ustaw dot. zmian w systemie OFE oraz pracowniczych planów kapitałowych; mam nadzieję, że w kwietniu trafią one na ścieżkę legislacyjną - powiedział w środę Paweł Borys, prezes PFR.

Zgodnie z pierwotnym planem przekształcenie OFE miałoby nastąpić od stycznia 2018 roku.

W tej chwili gotowy jest komplet ustaw wdrażających te zmiany, dotyczące zarówno pracowniczych planów kapitałowych, jak i zmian w systemie OFE. Te projekty ustaw, w ramach wspólnej pracy ministerstwa finansów, rozwoju i ministerstwa rodziny, są konsultowane z udziałem ZUS-u, KNF - poinformował Borys dziennikarzy. Mam nadzieję, że rzeczywiście w kwietniu one już wejdą na ścieżkę legislacyjną – wskazał.

Zapytany o główne założenia zmian i o to, czy coś się zmieniło w tej koncepcji od czasu jej prezentacji latem ubiegłego roku, odpowiedział: "Główne założenia, które prezentowaliśmy wspólnie z premierem Morawieckim w ramach Programu Budowy Kapitału, są takie same, one były potwierdzone we wnioskach z przeglądu systemu emerytalnego".

Jak wyjaśnił, "pomysł jest taki, że środki zgromadzone w OFE w 75 proc. trafią do Polaków na ich indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), 25 proc. trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej".

A jednocześnie będzie tworzony powszechny system pracowniczych planów kapitałowych - czyli u naszego pracodawcy będą zakładane dodatkowe plany, które pozwolą nam efektywnie oszczędzać na emeryturę z udziałem pracodawcy, wsparcia ze środków budżetowych i z udziałem własnych oszczędności - uzupełnił.

Borys wyjaśnił, że IKZE "zostały wybrane jako optymalny model na przeniesienie środków z OFE z uwagi na identyczny status podatkowy tych oszczędności".

W lipcu 2016 roku wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na IKZE Polaków. Natomiast pozostałe 25 proc. aktywów przejdzie do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR.

Zimą w rozmowie z PAP Borys przypomniał, że pod koniec 2016 roku zakończono przegląd systemu emerytalnego.

Rząd przyjął wnioski z tego przeglądu (...) Cieszę się, że ostateczne rekomendacje są spójne z Programem Budowy Kapitału, czyli będzie realizowany scenariusz przekształcenia OFE poprzez przekazanie ponad 100 mld zł na indywidualne konta emerytalne uczestników OFE – mówił Paweł Borys.

Drugi bardzo ważny element planowanej reformy - podkreślał prezes PFR - to upowszechnienie pracowniczych planów kapitałowych w celu oszczędzania na emeryturę.

Cały czas wierzę, że zgodnie z pierwotnym planem, w 2017 roku uda się przyjąć te ustawy i z początkiem 2018 roku wdrożyć zmiany w OFE w zakresie funduszu rezerwy demograficznej, a w 2018 roku zaczniemy tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe - deklarował szef PFR.

Na podst. PAP