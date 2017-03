Przyspieszenie europejskiej gospodarki zaowocuje nowymi zamówieniami, co jest dobrą wiadomością dla polskich eksporterów. Gospodarkę w tym roku ma napędzać nie tylko rosnąca sprzedaż zagraniczna, lecz także wzrost inwestycji finansowanych z funduszy unijnych i rosnąca konsumpcja.

Brytyjski ambasador przy Unii Europejskiej Tim Barrow przekazał popołudniem przewodniczącemu rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi podpisany przez premier Theresę May list o formalnej woli rezygnacji Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii Europejskiej na mocy artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego

Resort infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szukają partnerów prywatnych do budowy lub przebudowy kilku odcinków dróg ekspresowych oraz autostrad. Z kolei Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chciałoby znaleźć partnerów do budowy kanału oraz kaskady Odry

W Polsce nie ma kolei szybkich prędkości, co paradoksalnie czyni nasz kraj jedną z najlepszych lokalizacji do budowy Hyperloop, całkowicie nowego środka transportu. Dzięki niemu odległość Kraków-Warszawa pozwala on pokonać w niecałe 40 minut, z dojazdami na dworce włącznie - mówi Marek Gutt-Mostowy, prezes i założyciel firmy euroLoop