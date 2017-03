Brytyjski ambasador przy Unii Europejskiej Tim Barrow przekazał popołudniem przewodniczącemu rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi podpisany przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May list o formalnej woli rezygnacji Zjednoczonego Królestwa z członkostwa w Unii Europejskiej na mocy artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego. Oto jak to wyglądało po kolei...

Brytyjska premier Theresa May opuszcza siedzibę rządu na Downing Street 10 w Londynie z teczką z dokumentami...

...w tym podpisanym przez nią listem do władz UE o formalnym początku rozmów o wyjściu jej kraju z Unii Europejskiej.

List notyfikujący intencję wyjścia z Unii Europejskiej został podpisany przez May we wtorek po południu i przewieziony pociągiem Eurostar do Brukseli...

Ambasador Wielkiej Brytanii przy UE Tim Barrow pojawia się u przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska...

...z kopertą zawierającą list premier May.

Donald Tusk zdaje się nie do końca wierzyć, w to co widzi? A więc Brexit!

Zaś Brytyjczycy świętują!

Oprac. sek