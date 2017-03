Grupa Amica, polski producent dużego AGD zanotował ponad 112 mln zł zysku netto (+15 mln zł, +16%), co oznacza 14,47 zł na akcję wobec 12,50 zł przed rokiem. Wynik EBITDA to ponad 201 mln (+17 mln zł, +9%). Na takie wyniki spółki wpłynął odpis aktualizujący wartość centrum handlowego w Gorzowie Wlkp. o kwotę 8 mln zł., za nieruchomość przejęta w 2010 r. od kontrahenta w upadłości. Spółka będzie chciała również wypłacić wyższą dywidendę niż w ub.r. Ostateczną kwotę poznamy za kilkanaście dni po zebraniu zarządu

Zrealizowaliśmy cele na rok 2016, konsekwentnie realizując strategię ekspansji produktowej i geograficznej przy maksymalizacji rentowności sprzedaży. Nasza strategia zakłada kontynuację dynamicznych wzrostów wyników finansowych w kolejnych latach, zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak również przejęciom. Zwiększamy też efektywność operacyjną, m.in. poprzez budowany obecnie magazyn wysokiego składowania, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie bieżącego roku - podsumował wyniki Wojciech Kocikowski, wiceprezes ds. finansowych w Amica.

Jak informuje spółka saldo zadłużenia spadło o 15 proc., nominalnie o ponad 35 mln zł.

Już wcześniej Amica wyróżniała się bezpiecznymi wskaźnikami, dlatego też te obecne wyznaczają jeszcze większą przestrzeń dla rozwoju biznesu. Przykładowo, wskaźnik dług netto do EBITDA spadł z 0,9 do poniżej 0,6. Dbamy również o optymalizację zapasów i silne przepływy gotówkowe – dodaje wiceprezes Kocikowski.

Na rachunkach spółki na koniec grudnia znajdowało się w gotówce i jej ekwiwalentach 85 mln zł, o 28% więcej niż rok wcześniej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Amica wyniosły w czterech kwartałach 2016 roku 195,6 mln zł, co oznacza aż 233 proc. więcej niż w roku 2015.

Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby operacyjny cash flow był zbliżony do wartości EBITDA. Przyniosły one oczekiwane efekty. Ta pozytywna zmiana ma charakter strukturalny i w kolejnych okresach wartość EBITDA będzie również dla nas benchmarkiem w zakresie generowanych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej – dodaje Kocikowski.

Amica zdobywa rynek francuski

Ogłoszenie wyników finansowych zbiegło się w czasie z finalizacją transakcji zakupu 60,71 proc. akcji francuskiego dystrybutora sprzętu AGD spółki Sideme. W ten sposób Amica stała się 100 proc. właścicielem tej firmy.

Jak tłumaczył prezes Rutkowski, transakcja ma ułatwić polskiej firmie dostęp do tych kanałów dystrybucji, które do tej pory nie były dostępne dla polskiego producenta. Całkowita cena zakupu wszystkich akcji francuskiej spółki to 5,4 mln euro, co zostało sfinansowane ze środków własnych.

Francja jest trzecim pod względem wielkości rynkiem AGD w Europie o wartości około 2,5 razy większej niż rynek polski. Po pełnym przejęciu Sideme uzyskaliśmy możliwości zdynamizowania sprzedaży Grupy Amica we Francji. Naszym celem jest uzyskanie w tym roku 12 mln euro sprzedaży na tym rynku, co oznaczałoby wzrost w ujęciu rok do roku o 90 proc. - powiedział Jacek Rutkowski prezes Amica.

Jak tłumaczy Rutkowski, o ile polski rynek zdominowany jest przez duże znane koncerny, to specyfiką francuskiego rynku AGD jest 40 proc. udział w rynku producentów AGD "no name". Zgodnie ze strategią Grupy, chcemy zdobyć jak najwięcej z tych udziałów - zapowiada prezes Amica.

Poprzez transakcję, przede wszystkim pozyskaliśmy dostęp do największych kanałów dystrybucji we Francji i silną pozycję w zakresie marek handlowych. Zakładamy stopniowy wzrost udziały produktów Amiki w strukturze sprzedaży Sideme. W szczególności zamierzamy wykorzystać potencjał segmentu marek własnych w zakresie sprzętu grzejnego, który odpowiada za około 30% francuskiego rynku AGD. W przypadku towarów Sideme będzie korzystała ze wspólnej platformy zakupowej Grupy Amica, co pozytywnie wpłynie na osiągane marże – zapowiada Piotr Skubel, wiceprezes ds. Strategii i Controllingu w Amica SA.

Celem spółki na rok 2017 jest wzrost przychodów o 7-8% rok do roku przy 7-8% rentowności EBITDA i 13-14% wskaźnika ROCE. Pośrednim celem strategii HIT2023 jest osiągnięcie w roku 2018 przychodów rzędu 3,2 mld PLN, a finalnie w roku 2023 – 5 mld PLNStrategia HIT2023 zakłada osiągnięcie 5 mld PLN przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w roku 2023.